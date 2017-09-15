安徽中医药临床研究中心附属医院简介

核心提示：安徽中医药临床研究中心附属医院是省卫生部门批准成立的大型公立医院，目前在合肥市有三家分院，分别设立于瑶海区、新站区、蜀山区。其中瑶海区分院是性传播疾病专科医院，安徽性传播疾病临床研究基地，重点研究治疗尖锐湿疣、生殖器疱疹等性传播疾病，是省市医保定点医院、工伤定点医院、各大保险公司定点理赔医疗机构、新农村合作医疗定点医院，医院以突出的医疗特色和医疗、教学、科研实力，连续三年被合肥市卫计委评为量化分级A级单位。

安徽中医药临床研究中心附属医院是省卫生部门批准成立的大型公立医院，目前在合肥市有三家分院，分别设立于瑶海区、新站区、蜀山区。其中瑶海区分院是性传播疾病专科医院，安徽性传播疾病临床研究基地，重点研究治疗尖锐湿疣、生殖器疱疹等性传播疾病，是省市医保定点医院、工伤定点医院、各大保险公司定点理赔医疗机构、新农村合作医疗定点医院，医院以突出的医疗特色和医疗、教学、科研实力，连续三年被合肥市卫计委评为量化分级A级单位。

安徽中医药临床研究中心附属医院依托优质的服务，现代化的管理理念，科学的医院运作体系，先进的医疗设备和优质的人力资源，以及丰富的治疗技术。促进我国性病诊疗的快速发展。患者满意率逐年增加，社会认可度深入人心。

实力铸就品牌 诚信赢得口碑

安徽中医药临床研究中心附属医院皮肤性病科是医院重点科室，汇聚知名性病医师、引进尖端诊疗技术及设备、提供优质服务等硬件设施，接连解决尖锐湿疣、生殖器疱疹、人乳头瘤病毒等治疗难度极大的性传播疾病，我院诊疗设备先进、技术力量雄厚，重视规范化管理，与国际先进医疗机构的标准管理模式接轨，ISO9001国际质量管理体系认证。安徽中医药临床研究中心附属医院至今已成功的帮助数万患者重新走向了健康的生活，得到业内人士及广大患者的一致认可和好评。

重点专科 性传播疾病诊疗中心

安徽中医药临床研究中心附属医院皮肤性病科主要以治疗性传播疾病临床难题为重点，探索其全新治疗手段。专业治疗尖锐湿疣、生殖器疱疹、人乳头瘤病毒、单纯疱疹病毒等性传播疾病。

技术创新 特色治疗立权威

安徽中医药临床研究中心附属医院为了给性病患者提供更好的技术支持，自建院以来一直大力发展科研，充分利用国内外科研资源组建多学科联合攻关团队，精心打造专管共用的科研创新平台，取得了一系列显著成果。

安徽中医药临床研究中心附属医院其突破性的治疗性传播疾病技术，能完全解决了各年龄段的各类性传播疾病困扰，使广大患者重返健康。目前已经成功帮助数万余名性病患者摆脱了疾病的困扰，且具有治疗费用低，治疗过程无创伤，无副作用，疗程短等优势，被众多医学专家认可。

尖端设备 精准诊疗有保障

安徽中医药临床研究中心附属医院先后耗巨资，引进诸多先进的性病诊疗设备，都是目前领先的高、精、尖诊疗技术设备，在诊疗手段和医疗设备上日新月异，这是安徽中医药临床研究中心附属医院能够始终领先一步的硬件保障。

服务理念 规范管理就诊便捷

安徽中医药附属医院是集教学、医疗、保健、科研于一体的现代化医院，秉承“一切为了患者，为了一切患者，为了患者的一切”的思想，在对待病人的态度和服务方面尤其典型，不再是冷冰冰的程式化的面孔，在这里极度尊重患者，医生、患者建立起了一种相互信任的良好关系，体现质优、价廉、温馨、快捷的经营理念。每一个细节，每一次触及心理变化的交谈都非常到位，使紧张的心灵得到放松。

社会公益 健康普查为民解忧患

安徽中医药临床研究中心附属医院常年来一直保持着一个优良传统，那就是将医院力所能及的救助资源，运用到需求高而低收入的弱势群体当中去。医院不定期开展义诊下农村、义诊到社区、义诊服务离退休革命功臣等大小义诊活动。对于公益，安徽中医药临床研究中心附属医院院长表示：“医务人员的公益之心，就是白求恩的仁慈医者之心，力所能及的将医疗技术奉献给需要的人民百姓，医护人员的公益在他生存着的每一刻都应该时时刻刻体现。

医院电话：0551-7

医院地址：安徽省合肥市瑶海区铜陵北路346号