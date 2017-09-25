核心提示： 生殖器疱疹是一种常见的性传播疾病，传染性强、危害大，如果生殖器有以下症状，一定要及时到正规医院进行检查治疗。 临床症状表现中可分为原发和复发两种：

生殖器疱疹是一种常见的性传播疾病，传染性强、危害大，如果生殖器有以下症状，一定要及时到正规医院进行检查治疗。

临床症状表现中可分为原发和复发两种：

1)原发性症状：感染后平均约4~5日，生殖器先有灼热感，旋即发生成群丘疹，可为一簇或多簇，继之形成水疱。数日后演变为脓疱，破溃后形成糜烂，自觉疼痛。皮损多发于男性的包皮、龟头、冠状沟和阴茎等处，偶见于尿道口。也可发生于肛门、直肠及尿道。

2)复发性症状：常发生于原发性后1~3个月内。第1次感染后1年内约60%的患者复发，第1年的发作次数为4~6次，甚至 10次以上。复发性可合并骶骨神经根病：表现为臀部或股部疼痛或感觉异常、尿潴留、阴茎不能勃起等。其它合并症还有直肠炎、前列腺炎、尿道炎综合征等。

感染需要及时治疗，但是治疗要注意避免以下误区：生殖器疱疹外用药

1)被表面现象迷惑、没有得到有效治疗。

常规采用的抗病毒类药物及化学疗法只能抑制病毒复制，不能完全清除病毒，停药后容易复发，治标不能治本。

2)没有得到正规、科学的诊断和治疗。

有些患者治疗过程中存在轻视或急躁心理，没有按疗程治疗或是自己乱用药乱买药，导致耐药性的发生、致使病情反复;

3)存在自身接种感染或再次感染。

如平时的个人卫生情况不注意，没有对患者沾有病菌的衣裤、日用品及时消毒处理及性伴没有及时检查治疗而再次传染上导致反复发作。

生殖器疱疹外用药 安徽中医药附属医院所运用的“DNA生物激活排毒疗法”是通过生物制剂的介入，激活潜藏于细胞核内的病毒处于游离状态，从而对病毒进行大量的吞噬分解，切断病毒DNA复制链，使病毒排出体外，让您亲眼看到毒素排出。同时修复受损细胞，增强机体免疫力。从而达到治好生殖器疱疹并且抗复发的目的。

作为安徽省生殖器疱疹专业品牌医院，安徽中医药附属医院治疗生殖器疱疹将按照病人的个人病情制定合理的治疗方案，让患者的每一分钱都花到实处，以少的付出达到好的治疗效果，是您治疗生殖器疱疹顽疾的理想选择。