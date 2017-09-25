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尖锐湿疣早期好治疗吗

2017-09-25安徽中医药附属医院
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核心提示：尖锐湿疣早期好治疗吗　现在的皮肤性病越来越多了，一不小心就会被传染上，治疗花的时间也会比较长。尖锐湿疣疾病的发生在我们的身边并不是特别的少见了吧，尖锐湿疣给患者朋友们造成的危害比较可怕，为此我们对于尖锐湿疣疾病的出现是一定要高度的重视起来，积极的去治疗，那么尖锐湿疣疾病的症状有哪些呢？

　　尖锐湿疣早期好治疗吗 现在的皮肤性病越来越多了，一不小心就会被传染上，治疗花的时间也会比较长。尖锐湿疣疾病的发生在我们的身边并不是特别的少见了吧，尖锐湿疣给患者朋友们造成的危害比较可怕，为此我们对于尖锐湿疣疾病的出现是一定要高度的重视起来，积极的去治疗，那么尖锐湿疣疾病的症状有哪些呢？

　　尖锐湿疣，又称尖圭湿疣、性病疣、阴部疣、生殖器疣、阴肛湿疣等。是由人类乳头瘤病毒感染所致的一种表皮肿瘤样赘生物。发病率仅次于非淋菌性阴道炎、淋病。主要通过性交传染，亦可通过间接接触污染物而感染，才外病毒亦可自身接种。尖锐湿疣潜伏期多为3个月，短者1个月，长者可达6个月以上。初期为皮肤黏膜便秘出现小的皮粉色或淡红色、尖形软丘疹，逐渐增大，增多，融合，由于局部潮湿或者慢性刺激，长迅速增大呈菜花状或鸡冠状赘生物，基底有蒂，易发生糜烂、渗液，触之容易出血，有恶臭。

　　尖锐湿疣的症状：

　　1.典型的尖锐湿疣：生殖器和肛周为好发部位，男性多见于包皮、系带、冠状沟、龟头、尿道口、阴茎体、肛周、直肠内和阴囊，女性多见于大小阴唇、后联合、前庭、阴蒂、宫颈和肛周。偶可见于阴部及肛周以外的部位，如腋窝、脐窝、口腔、乳房和趾间等。女性阴道炎和男性包皮过长是尖锐湿疣发生的促进因素。损害初起为细小淡红色丘疹，以后逐渐增大增多，单个或群集分布，湿润柔软，表面凹凸不平，呈乳头样、鸡冠状或菜花样突起。红色或污灰色。根部常有蒂，且易发生糜烂渗液，触之易出血。皮损裂缝间常有脓性分泌物郁积，致有恶臭，且可因搔抓而引起继发感染。本病常无自觉症状，部分病人可出现异物感、痛、痒感或性交痛。直肠内尖锐湿疣可发生疼痛、便血、里急后重感。尖锐湿疣早期好治疗吗

　　2.HPV亚临床感染：指HPV感染后在临床上肉眼不能辨认，但以醋酸白试验(用5%醋酸溶液涂抹或湿敷后发现局部发白)、组织病理或核酸检测技术能够发现HPV感染的证据。

　　3.与肿瘤的关系：大量流行病学资料表示，HPV感染(主要是高危型HPV，如HPV-16、18型)与生殖器癌的发生有密切的关系，如宫颈癌、阴茎癌等。治疗后一般预后良好。但不论何种方法治疗，均可能复发。

　　尖锐湿疣早期好治疗吗 尖锐湿疣的传播方式有两种，一种是直接性接触传播，研究表明，有2/3的人与尖锐湿疣患者性接触可被传染，尖锐湿疣患者中有相当大部分都有不洁婚外性乱史。第二种就是间接传播，间接传播是由于接触尖锐湿疣患者的内裤、浴盆、浴巾等携带HPV病毒的重要媒介而被传染，这就要求我们平时要注意个人卫生，不与别人公用生活用具。

　　安徽中医药附属医院所运用的“DNA生物激活排毒疗法”是通过生物制剂的介入，激活潜藏于细胞核内的病毒处于游离状态，从而对病毒进行大量的吞噬分解，切断病毒DNA复制链，使病毒排出体外，让您亲眼看到毒素排出。同时修复受损细胞，增强机体免疫力。从而达到治好生殖器疱疹并且抗复发的目的。

　　作为安徽省生殖器疱疹专业品牌医院，安徽中医药附属医院治疗生殖器疱疹将按照病人的个人病情制定合理的治疗方案，让患者的每一分钱都花到实处，以少的付出达到好的治疗效果，是您治疗生殖器疱疹顽疾的理想选择。尖锐湿疣早期好治疗吗

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