核心提示：尖锐湿疣早期好治疗吗 现在的皮肤性病越来越多了，一不小心就会被传染上，治疗花的时间也会比较长。尖锐湿疣疾病的发生在我们的身边并不是特别的少见了吧，尖锐湿疣给患者朋友们造成的危害比较可怕，为此我们对于尖锐湿疣疾病的出现是一定要高度的重视起来，积极的去治疗，那么尖锐湿疣疾病的症状有哪些呢？

尖锐湿疣早期好治疗吗 现在的皮肤性病越来越多了，一不小心就会被传染上，治疗花的时间也会比较长。尖锐湿疣疾病的发生在我们的身边并不是特别的少见了吧，尖锐湿疣给患者朋友们造成的危害比较可怕，为此我们对于尖锐湿疣疾病的出现是一定要高度的重视起来，积极的去治疗，那么尖锐湿疣疾病的症状有哪些呢？

尖锐湿疣，又称尖圭湿疣、性病疣、阴部疣、生殖器疣、阴肛湿疣等。是由人类乳头瘤病毒感染所致的一种表皮肿瘤样赘生物。发病率仅次于非淋菌性阴道炎、淋病。主要通过性交传染，亦可通过间接接触污染物而感染，才外病毒亦可自身接种。尖锐湿疣潜伏期多为3个月，短者1个月，长者可达6个月以上。初期为皮肤黏膜便秘出现小的皮粉色或淡红色、尖形软丘疹，逐渐增大，增多，融合，由于局部潮湿或者慢性刺激，长迅速增大呈菜花状或鸡冠状赘生物，基底有蒂，易发生糜烂、渗液，触之容易出血，有恶臭。

尖锐湿疣的症状：

1.典型的尖锐湿疣：生殖器和肛周为好发部位，男性多见于包皮、系带、冠状沟、龟头、尿道口、阴茎体、肛周、直肠内和阴囊，女性多见于大小阴唇、后联合、前庭、阴蒂、宫颈和肛周。偶可见于阴部及肛周以外的部位，如腋窝、脐窝、口腔、乳房和趾间等。女性阴道炎和男性包皮过长是尖锐湿疣发生的促进因素。损害初起为细小淡红色丘疹，以后逐渐增大增多，单个或群集分布，湿润柔软，表面凹凸不平，呈乳头样、鸡冠状或菜花样突起。红色或污灰色。根部常有蒂，且易发生糜烂渗液，触之易出血。皮损裂缝间常有脓性分泌物郁积，致有恶臭，且可因搔抓而引起继发感染。本病常无自觉症状，部分病人可出现异物感、痛、痒感或性交痛。直肠内尖锐湿疣可发生疼痛、便血、里急后重感。尖锐湿疣早期好治疗吗

2.HPV亚临床感染：指HPV感染后在临床上肉眼不能辨认，但以醋酸白试验(用5%醋酸溶液涂抹或湿敷后发现局部发白)、组织病理或核酸检测技术能够发现HPV感染的证据。

3.与肿瘤的关系：大量流行病学资料表示，HPV感染(主要是高危型HPV，如HPV-16、18型)与生殖器癌的发生有密切的关系，如宫颈癌、阴茎癌等。治疗后一般预后良好。但不论何种方法治疗，均可能复发。

尖锐湿疣早期好治疗吗 尖锐湿疣的传播方式有两种，一种是直接性接触传播，研究表明，有2/3的人与尖锐湿疣患者性接触可被传染，尖锐湿疣患者中有相当大部分都有不洁婚外性乱史。第二种就是间接传播，间接传播是由于接触尖锐湿疣患者的内裤、浴盆、浴巾等携带HPV病毒的重要媒介而被传染，这就要求我们平时要注意个人卫生，不与别人公用生活用具。

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