核心提示： 传染上尖锐湿疣将有可能带来哪些危害？尖锐湿疣的危害：尖锐湿疣可以治疗好吗 1、传染婴儿、影响生育质量：患生殖道疣的孕妇，在分娩时，通过产道的婴儿可能被传染，引起婴幼儿的咬吸道疣。

传染上尖锐湿疣将有可能带来哪些危害？尖锐湿疣的危害：尖锐湿疣可以治疗好吗

1、传染婴儿、影响生育质量：患生殖道疣的孕妇，在分娩时，通过产道的婴儿可能被传染，引起婴幼儿的咬吸道疣。

2、非生殖器部位的乳头状瘤：通过直接接触或被污染的物品的间接接触，可以导致眼结膜的乳头状瘤和口腔粘膜的乳头状瘤。

3、癌变：恶性肿瘤是尖锐湿疣最严重的并发症。HPV16、18型感染后，如果治疗不及时，在将来很可能导致阴茎癌，宫颈癌等恶性肿瘤，早期完全治疗是预防尖锐湿疣癌变的最有效方法。

4、溃疡、出血：病变增大、增多后，可引起局部的异物和不适感。由于发病的部位多在包皮内、尿道、阴唇、阴道内、肛周等，这些部位容易受微生物感染，导致病变部位的溃疡、化脓、出血、疼痛和肿胀。尖锐湿疣可以治疗好吗

尖锐湿疣可以治疗好吗 安徽中医药附属医院所运用的“DNA生物激活排毒疗法”是通过生物制剂的介入，激活潜藏于细胞核内的病毒处于游离状态，从而对病毒进行大量的吞噬分解，切断病毒DNA复制链，使病毒排出体外，让您亲眼看到毒素排出。同时修复受损细胞，增强机体免疫力。从而达到治好尖锐湿疣并且抗复发的目的。

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