核心提示： 下面是主要的尖锐湿疣预防方法：合肥治疗尖锐湿疣权威的医院 （1）尖锐湿疣预防要注意防止接触传染：不使用别人的内衣、泳装及浴盆；在公共浴池不洗盆塘，提倡淋浴，沐浴后不直接坐在浴池的坐椅上；在公共厕所尽量使用蹲式马桶，这些都是尖锐湿疣预防的方法。

下面是主要的尖锐湿疣预防方法：合肥治疗尖锐湿疣权威的医院

(1)尖锐湿疣预防要注意防止接触传染：不使用别人的内衣、泳装及浴盆;在公共浴池不洗盆塘，提倡淋浴，沐浴后不直接坐在浴池的坐椅上;在公共厕所尽量使用蹲式马桶，这些都是尖锐湿疣预防的方法。

合肥治疗尖锐湿疣权威的医院 (2)讲究个人卫生：尖锐湿疣预防需要每日清洗外阴、换洗内裤，个人的内裤单独清洗。即使家庭成员间也应该做到一人一盆，毛巾分用。

(3)坚决杜绝性乱：尖锐湿疣患者中60%是通过性接触染病的。因此提高性道德，不发生婚外性行为是尖锐湿疣预防的重要方面。

(4)配偶患尖锐湿疣后要禁止性生活。如果配偶仅进行了物理治疗，虽然外阴部可见的尖锐湿疣消失了，但患者仍带有HPV病毒，还应该接受口服药及外洗药的综合治疗，尖锐湿疣治疗后复查。合肥治疗尖锐湿疣权威的医院

(5)孕妇患尖锐湿疣后为了避免分娩时感染胎儿，可选择剖宫产。产后不要与婴儿同盆而浴。这是主要的尖锐湿疣预防方法。

合肥治疗尖锐湿疣权威的医院 安徽中医药附属医院所运用的“DNA生物激活排毒疗法”是通过生物制剂的介入，激活潜藏于细胞核内的病毒处于游离状态，从而对病毒进行大量的吞噬分解，切断病毒DNA复制链，使病毒排出体外，让您亲眼看到毒素排出。同时修复受损细胞，增强机体免疫力。从而达到治好尖锐湿疣并且抗复发的目的。

作为安徽省尖锐湿疣专业品牌医院，安徽中医药附属医院治疗尖锐湿疣将按照病人的个人病情制定合理的治疗方案，让患者的每一分钱都花到实处，以少的付出达到好的治疗效果，是您治疗尖锐湿疣顽疾的理想选择。