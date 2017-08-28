核心提示：保定儿童白癜风治疗医院哪里好？近年来，儿童白癜风发病率一直呈上升趋势，患白癜风的儿童每年都有增加。为了帮助患儿早日康复，家长在患儿治疗期间，应从患儿日常饮食调节等方面做好日常护理。那么保定华仁白癜风医院医生就此问题进行了介绍。

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一、做好饮食调理，科学饮食

在治疗儿童白癜风期间，家长应帮助患儿做好日常饮食调理，给患儿适量吃些锌、铜微量元素含量高的食物，如动物肝脏、坚果、黑芝麻、乌骨鸡等，以便促进皮肤黑色素生成，从而提高白癜风治疗效率。另外，家长应监督患儿饮食要忌口，对酸辣的食物、鱼虾蟹等海鲜、羊肉等要忌口;平时要少吃橙子、柚子、猕猴桃等维C高含量的水果;少吃零食等垃圾食品;按时吃饭，规律饮食，保障患儿日常摄入营养的均衡性。

二、避免皮肤受到机械性刺激

机械性刺激如常见的刀伤、划伤、碰伤、烫伤、皮肤磨损等是诱发儿童白癜风发生及恶化的一个较为常见的因素，因为外伤发生感染后，会对局部皮肤黑色素的生成造成影响。因此，家长平时应注意患儿皮肤保护，尽量避免磕磕碰碰发生外伤。另外，平时尽量给患儿穿宽松的衣服，以免磨损皮肤;给患儿洗澡时，避免用力搓洗。

三、多关心、鼓励患儿

白癜风是一大皮肤顽疾，治疗过程缓慢，底治好白癜风需要一个较长的过程，很多患儿都缺乏耐心，不能做到坚持治疗。所以，家长平时要多关心、鼓励患儿，帮助孩子树立治疗信心，积极配合治疗，治疗白癜风一定不能半途而废，以免影响治疗效果，或是导致病情恶化。

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