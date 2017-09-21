核心提示：保定治疗白癜风的地方在哪里？众所周知，白癜风是一种易复发，难以治疗的顽固性皮肤病，所以我们在治疗白癜风这种疾病时一定要注意疾病复发的具体原因。临床资料表明，白癜风患者中36．27％在手术后反应，白斑过段时间又会复发；30．36％的患者只能靠中药来保守治疗；30．31％的患者吃了西药后，暂时的抑制住白斑扩散但难以治好，下面我们就来详细了解的白癜风复发的具体原因。

保定治疗白癜风的地方在哪里？众所周知，白癜风是一种易复发，难以治疗的顽固性皮肤病，所以我们在治疗白癜风这种疾病时一定要注意疾病复发的具体原因。临床资料表明，白癜风患者中36.27%在手术后反应，白斑过段时间又会复发;30.36%的患者只能靠中药来保守治疗;30.31%的患者吃了西药后，暂时的抑制住白斑扩散但难以治好，下面我们就来详细了解的白癜风复发的具体原因。

1、病人的心态不好。

如果患者在治疗过程中过于焦虑或疲倦，心情不好;或平时不注意工作休息，饮食，睡眠障碍，也会导致白癜风反复发作。无饮食未忌口。良好的饮食可以起到很好的辅助治疗作用，治疗中没有饮食忌口也是白癜风反复发作的原因之一。

2、不遵医嘱治疗。

有的白癜风患者治疗后未遵照医嘱，不按时吃药;有的看白斑好一点，就停止治疗，实际上还没有恢复到正常的皮肤白斑，黑色素细胞损伤尚未完全修复，间歇性治疗会影响治疗效果，导致在疾病的迁延不愈，白癜风反复。

3、治疗不彻，未尽全功。

因为白癜风的治疗是一个连续的过程，有些病人看到白斑改善后，觉得可以依靠自己的能力完全去除白斑，停下来或慢下来治疗。白斑的改善只是证明有效，没有治好。我们应该坚持治疗，而不是掉以轻心。

4、单一疗法难以治好。

白癜风是多种因素导致的免疫紊乱，微循环障碍，微量元素缺乏，从而引发黑色素细胞缺损黑色素合成减少。单一疗法难以涵盖所有诱因，只有在某种程度上可以起到消除病因的作用，但其他致病因素依然存在。这给白癜风留下了复发的空间。

5、生活习惯难改，健康状况不佳。

生活不规律，导致免疫紊乱;垃圾食品，暴饮暴食，导致微循环障碍、微量元素缺乏;甚至不注意皮肤的保护，过度暴露，接触腐蚀不严重的创伤护理，这些不健康的习惯，很容易把自己带回白癜风的边缘。所以，一旦有诱因，白斑复发。

以上内容就是保定华仁白癜风医院专业医生对于“哪些因素可能导致白癜风反复发作”这个问题的相关解答。白癜风这种皮肤病的恢复期会相对漫长，建议患者在治疗过程中不要操之过急，还是认真分型，安全诊疗，将白斑控制住，保定华仁白癜风医院作为老牌白癜风医院，成立十多年来为数万患者送去健康肌肤，受到白癜风患者的一致好评，一面面感激的锦旗凝结着我院医者的心血与努力。咨询白癜风相关问题，可以联系我院在线专家。