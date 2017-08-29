保定男科医院割包皮哪家好

核心提示：由于长期生活无规律、久坐、憋尿、酗酒、吸烟、饮食无度、嗜辛辣、环境污染等使男性生殖健康问题日益严峻，出现男科问题怎么办？保定英伦男科医院割包皮怎么样？好不好？

由于长期生活无规律、久坐、憋尿、酗酒、吸烟、饮食无度、嗜辛辣、环境污染等使男性生殖健康问题日益严峻，出现男科问题怎么办？保定英伦男科医院割包皮怎么样？好不好？

看男科疾病——综合实力是根本

保定英伦男科医院，见证了中国男科医学从起步、发展、创新、立足等一系列关键性的转变。保定英伦男科医院实施各类微创手术万余例，其技术水平、医德医风、医疗设施在业内及百姓口中享有口碑。

看男科疾病——专业疗效是王道

保定英伦男科医院是国内首批成立特色优势专业的男科医院，医院特别建立了性功能障碍、生殖整形、男性不育、生殖感染、前列腺疾病等5大特色专业，此外，医院引进国际大型尖端诊疗设备，凝聚高水平、高学历、经验丰富的专业男科人才梯队，大力推进男科科研基地建设，实现了男科科研及临床诊治水平的跨越式发展。

看男科——环境服务是基础

保定英伦男科医院始终以病人为中心，构建科学布局和便捷合理的就医流程，诊疗空间环境优雅，温馨中尽显人性化的服务理念。为了节省患者的宝贵时间，医院还实行“全年无假日门诊”制度，并为患者免费提供电话咨询、网络咨询、电话预约、网络预约等服务。

保定英伦男科医院割包皮怎么样？

包皮包茎整形手术

在不破坏男性生殖器外观，同时，此项手术还保留了包皮系带原有的解剖结构和生理功能，使系带处原有的触觉敏感度不受影响，男性朋友无须担心术后会影响性生活快感。

包皮包茎整形手术具有以下优点：

1、显微外科技术：充分运用了显微外科技术，手术理念即定位在注重男性生殖系统的美观和保证功能健全。

2、无需拆线，基本无痕：仅头发丝1/10大小的进口纤维线缝合，切口整齐，术后无需拆线，造型精美细致、大方、自然。

3、术后不影响性快感：不破坏男性生殖器外观，同时，此项手术还保留了包皮系带原有的解剖结构和生理功能，使系带处原有的触觉敏感度不受影响，男性朋友无须担心术后会影响性生活快感。

4、全程无痛：无痛麻醉配合手术，手术术式先进，使得患者在术中无痛，同时也避免了传统手术开刀拆线的麻烦。

5、同时增粗阴茎：由于显微包皮精细整形术本身的特点，做完包皮手术之后，往往还能顺带增粗患者的阴茎，让患者阴茎变得更加粗壮。

保定英伦医院自建院以来就秉承着一切从患者最广大的利益出现，用高质量的治疗技术，和优秀的贴心服务，让前来看病的男性朋友感受到家一样的温暖。并且，保定英伦男科医院与国际接轨，引起国际上先进的高深技术，让广大男性患者早点脱离病痛的折磨。为保定男性朋友们谋取最，大的福利。保定英伦男科医院开通24小时在线病情分析。同时，也被保定前来看病的男性患者称之为—保定老百姓的放心医院。