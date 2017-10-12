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尿道炎对男性健康的危害主要有以下几个方面：

1、影响生活和工作

由于尿道炎通常会反复发作，炎症的刺激对人体生理和心理带来不小伤害，如尿急尿频、尿道刺痛、排尿困难等症状，使患者烦躁不安，影响生活和工作。

2、影响生育

长期的尿道炎症，可并发前列腺炎等感染，使前列腺液成分发生变化，进而影响精液的液化时间，精子活力下降，导致男性不育。保定治疗尿道炎的价格。

3、导致肾衰

尿道炎最|大的特点是很容易转为慢性，严重者可引起慢性肾衰竭。据最|新资料统计，25%的慢性肾衰患者由尿道炎引起。

4、引发性功能障碍

由于疾病缠绕，各种症状和不适在性生活后加重，或直接影响性生活的感受和质量，让患者渐渐出现一种厌恶感，导致阳痿、早泄等现象。

5、引发其他并发症

由于隐伏于尿道内的细菌侵入前列腺、输精管、附睾及睾丸等，容易引起膀胱炎、前列腺炎、发尿道旁脓肿、尿道瘘等并发症。保定治疗尿道炎的价格。

6、造成排尿困难

因尿道炎可以直接影响尿道的上皮，在感染的局部形成疤痕，而这种情况严重时可造成尿道狭窄，造成患者排尿困难。

保定治疗尿道炎的价格。现在我们知道了尿道炎不仅仅是会影响到女性的健康问题，而且对男性的健康威胁也是非常大的，我们除了要做好对于尿道炎疾病的预防工作之外，假如患上了尿道炎这个疾病我们也要积极对症采取应对措施，千万不要因为忽视了治疗而给患者带去太多的健康伤害。

保定英伦男科医院提醒：由于文章字数限制。所以，有些地方可能没办法说清，还请广大男性朋友谅解，如果还有其它的不明白的问题和其它方面的男性疾病可以想我们页面的24小时在线专家一对一进行咨询。