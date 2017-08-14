北京德胜门中医院风湿--杨进山

核心提示：杨进山医师，作为医院工作者，这个不言休息不言苦不言累的环境里，辛酸是我们都能深切感受到的。三班倒的紊乱作息，催老了多少青春的面孔；抢救病人的日夜，折磨着多少健康身心，消耗了多少难补的精力。而在这紧张的工作中，我们都不能有丝毫的马虎和慌乱，即使很多时候得不到病人的理解，可从不会在人前流泪。

杨进山医师，作为医院工作者，这个不言休息不言苦不言累的环境里，辛酸是我们都能深切感受到的。三班倒的紊乱作息，催老了多少青春的面孔;抢救病人的日夜，折磨着多少健康身心，消耗了多少难补的精力。而在这紧张的工作中，我们都不能有丝毫的马虎和慌乱，即使很多时候得不到病人的理解，可从不会在人前流泪。

杨主任1976开始从事中医骨伤疾病，擅长中西结合治疗骨科疾病，取得了许多新突破。凭借其丰富的临床工作经验，先进的中医治疗理念，在骨病治疗领域，受到了医学界专家的高度赞扬和患者的广泛好评，他说到：“医生，这是一个无私的职业，人道、善良、关切、爱护是我们的宗旨，它不同于其他任何一种职业。”我们以真诚热情面对患者，了解病情，获得患者的信任，同时又以严谨科学的态度实施诊疗方案。如果说科学家更多地付诸于理智，艺术家更多地倾注于感情，那么我们医生则必须集冷静的理智与热烈的情感于一身，倾注一腔心血待病人，向病魔、向死神挑战！

杨主任擅长运用拨针、针刀、针灸、牵引、火针、内服中药、中西医结合、正骨等综合治疗，诊治颈椎病、腰椎间盘突出、强直性脊柱炎、风湿性关节炎、类风湿性关节炎、风寒湿痹症、痛风、肩周炎、坐骨神经痛、腕管综合征、腱鞘炎、梨状肌综合征、双膝重度骨关节病。尤其对腰、颈、肩、膝等骨科软组织损伤疾病有深厚的造诣和独到的见解，解除了骨病患者的痛苦。

北京德胜门中医院自成立以来，一直以中国传统医学为基础，致力于望、闻、问、切等古老中医技术的精进与完善，默默耕耘于辩证施治的开拓和妙方良药的创新，同时又也积极引入西方先进的理疗设备，弥补传统中医手法上的不足，。医院以"医师、专科、专病、专治"为特色，集医疗、科研、保健、康复于一体，结合中药配伍的多方施治，对治疗常规疾病、非常规性疑难杂症等一直处在中医药科技与学术的前沿。

“以一切为病人为中心”的服务理念是医院始终遵循的宗旨，也是医院医护人员的共同追求。在医院门诊挂号大厅设立导医咨询服务台，使患者一进门诊大厅就能够咨询到有关挂号、就诊、收费、检查、治疗等就诊过程情况，并在医院每一楼层分设导医咨询台，有效降低患者就诊的盲目性，提高了就诊效率；为行动不便的患者提供轮椅、平车等服务；提供手机短信信息查询化验结果服务和为患者邮寄检查报告单等服务，极大地方便了外地患者，在一定程度上减少了患者的求医费用…

杨进山坐诊时间：周一、周二、周三、周四、周五