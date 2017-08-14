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北京哪个医院看通风好，

2017-08-14
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核心提示：痛风（gout）是一种由于嘌呤生物合成代谢增加，尿酸产生过多或因尿酸排泄不良而致血中尿酸升高，尿酸盐结晶沉积在关节滑膜、滑囊，软骨及其他组织中引起的反复发作性炎性疾病。痛风可以由饮食，天气变化如温度气压突变，外伤等多方面引发。

　　痛风(gout)是一种由于嘌呤生物合成代谢增加，尿酸产生过多或因尿酸排泄不良而致血中尿酸升高，尿酸盐结晶沉积在关节滑膜、滑囊，软骨及其他组织中引起的反复发作性炎性疾病。痛风可以由饮食，天气变化如温度气压突变，外伤等多方面引发。

　　饮酒容易引发痛风，因为酒精在肝组织代谢时，大量吹收水份，使血浓度加强，使到原来已经接近饱和的尿酸，加速进入软组织形成结晶，导致身体免疫系统过度反应(敏感)而造成炎症，痛风古称“王者之疾”，因此症好发在达官贵人的身上，如元世祖忽必烈晚年就因饮酒过量而饱受痛风之苦。一些食品经过代谢后，其中部分衍生物可以引发原来积蓄在软组织的尿酸结晶重新溶解，这时可诱发并加重关节炎。

　　急性单关节或多关节疼痛通常是首发症状，疼痛进行性加重，呈剧痛，体征类似于急性感染，有肿胀，局部发热，红及明显触痛等，局部皮肤紧张，发热，有光泽，外观呈暗红色或紫红色，大趾的跖趾关节累及最常见(足痛风)，足弓，踝关节，膝关节，腕关节和肘关节等也是常见发病部位，全身表现包括发热，心悸，寒战，不适及白细胞增多。

　　痛风的预防

　　痛风病人除在医生指导下应用适当药物外，在日常生活中还应注意以下几点：

　　(1)饮食方面：

　　①猪、牛、羊肉、火腿、香肠、鸡、鸭、鹅、兔以及各种动物内脏(肝、肾、心、脑)、骨髓等含嘌呤量高，应尽量不吃;鱼虾类、菠菜、豆类、蘑菇、香菇、香蕈、花生等也有一定量嘌呤，要少吃;大多数蔬菜、各种水果、牛奶和奶制品、鸡蛋、米饭、糖等可以吃。②多饮水，要使每日尿量保持在2000ml以上，因尿路结石的发生和小便尿酸浓度及小便的酸碱度有关，必要时可服用碱性药物，以预防尿路结石的发生。③避免暴饮暴食或饥饿。④节制烟酒，尤其不能酗酒。⑤不喝浓茶、咖啡等饮料。

　　(2)妥善处理诱发因素，禁用或少用影响尿酸排泄的药物：如青霉素、四环素、大剂量噻嗪类及氨苯喋啶等利尿剂、维生素B1和B2、胰岛素及小剂量阿司匹林(每天小于2g)等。

　　(3)肥胖者要积极减肥，减轻体重，这对于防止痛风发生颇为重要。

　　(4)注意劳逸结合，避免过劳、精神紧张、感染、手术，一般不主张痛风病人参加跑步等较强的体育锻炼，或进行长途步行旅游。

　　北京哪个医院看通风好？北京德胜门中医院风湿科的重点建设科室，坚持以中医药为主，发挥中医优势，注重运用我国传统医学理论指导，并融入现代西医精华，中西结合，将治病和保健融为一体，以敢为人先的勇气始终走在科技与专业的前沿。同时北京德胜门中医院风湿科汇集了以杨进山等知识渊博、造诣深厚并拥有多年临床诊疗经验的医生团队，打造医生型诊疗医院，全面为患者健康保驾护航。

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