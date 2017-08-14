39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 北京德胜门中医院风湿科 > 正文
综合
问医生

北京类风湿怎么治疗较好？

2017-08-14
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：类风湿关节炎病人大约有15％呈急性发作，多数则起病缓慢。据观察，类风湿关节炎的首次发作时间多数是在冬春季节。有人对102例病人的病历作了研究，发现11月、12月和2月份的发病率高。

　　类风湿关节炎病人大约有15％呈急性发作，多数则起病缓慢。据观察，类风湿关节炎的首次发作时间多数是在冬春季节。有人对102例病人的病历作了研究，发现11月、12月和2月份的发病率高。

　　类风湿关节炎的临床表现与病程差异很大，从短暂、轻微的少关节炎到急剧进行性的多关节炎及周身血管炎。关节侵犯程度与周身症状及关节外表现的轻重不平行。

　　一般来说，关节症状虽是本病最突出的表现，但最初却不一定出现关节的症状，而且还不一定是最明显的临床表现。病人通常先感到全身疲乏、食欲不振、消瘦、手足麻木、刺痛。继而出现1—2个关节的疼痛和僵硬，僵硬往往在晨间较为明显，可持续几小时，此时关节的外观并无异常。接着便出现关节肿大和疼痛，逐渐为对称性多关节痛。四肢大小关节呈游走性疼痛、肿胀。近端指间关节呈具有特征性的梭形肿胀。关节疼痛的程度可分为五级。工级：不痛；Ⅱ级：休息时不觉得痛，活动时出现疼痛感；Ⅲ级：休息时也觉得疼痛，活动时疼痛加剧；Ⅳ级：需要服止痛药；V级：一般止痛药无效，要用强烈止痛药或两种止痛药合用。关节肿痛的结果，使活动受到限制，慢慢就出现肌肉萎缩、关节强硬变形。有些病人病变累及颞颌关节，以致张口困难，连吃苹果、梨、馒头都不方便。如果四肢的重要关节僵硬变形的话，病人不但丧失了劳动力，甚至连生活也不能自理。另外需要指出的是，类风湿关节炎不是一个关节局部的疾病，而是一个全身性疾病，因此有的病员可出现全身其他系统的病变表现，如皮下结节、皮肤溃疡、淋巴结肿、肺纤维化、脾肿大、巩膜炎等。

　　中医治疗风湿病有着十分悠久的历史，千百年来所积累的丰富经验和方法，仍被广泛而卓有成效地应用于现代临床，并深得广大患者的欢迎。本书从中医辨证、中药、针灸等角度来探讨，大量参考国内相关文献，并结合作者自身的临床经验，博采众说为一体，以指导临床治疗为宗旨。全书从【病因病理】、【诊断要点】、【治疗方法】等三个部分系统介绍了弥漫性结缔组织病、血清阴性脊柱关节病、代谢性骨关节病、感染性关节炎、损伤性骨关节病等20种病证。是一部较为完善和实用的中医治疗临床用书。可供从事风湿病临床、教学、科研工作者参考，也为广大中医爱好者提供了一本好的读物。

　　风湿病的中医治疗法则：

　　1.行痹：以肢体关节痛无定处，走窜为特点。治法：祛风通络，散寒除湿。

　　2.痛痹：以痛有定处而剧烈为特点，得热痛减，遇寒加重。治法：经散寒，祛风除湿。

　　3.着痹：关节疼痛重着，痛有定处，肌肤麻木不仁，屈伸不利。治法：除湿通络，祛风散寒。

　　4.痹：关节痛处灼热红红肿，得凉则舒。治法：通络，祛风除湿。

　　北京德胜门中医院风湿痛风科是值得您信赖的专业风湿痛风医院，医院有先进的治疗设备和温馨的就医环境，还有著名的风湿痛风专家坐诊，患者可以放心就医。如果您还有其他的疑问，可以点击在线咨询，我院专家会给您详细的答复。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈