北京类风湿怎么治疗较好？

核心提示：类风湿关节炎病人大约有15％呈急性发作，多数则起病缓慢。据观察，类风湿关节炎的首次发作时间多数是在冬春季节。有人对102例病人的病历作了研究，发现11月、12月和2月份的发病率高。

类风湿关节炎病人大约有15％呈急性发作，多数则起病缓慢。据观察，类风湿关节炎的首次发作时间多数是在冬春季节。有人对102例病人的病历作了研究，发现11月、12月和2月份的发病率高。

类风湿关节炎的临床表现与病程差异很大，从短暂、轻微的少关节炎到急剧进行性的多关节炎及周身血管炎。关节侵犯程度与周身症状及关节外表现的轻重不平行。

一般来说，关节症状虽是本病最突出的表现，但最初却不一定出现关节的症状，而且还不一定是最明显的临床表现。病人通常先感到全身疲乏、食欲不振、消瘦、手足麻木、刺痛。继而出现1—2个关节的疼痛和僵硬，僵硬往往在晨间较为明显，可持续几小时，此时关节的外观并无异常。接着便出现关节肿大和疼痛，逐渐为对称性多关节痛。四肢大小关节呈游走性疼痛、肿胀。近端指间关节呈具有特征性的梭形肿胀。关节疼痛的程度可分为五级。工级：不痛；Ⅱ级：休息时不觉得痛，活动时出现疼痛感；Ⅲ级：休息时也觉得疼痛，活动时疼痛加剧；Ⅳ级：需要服止痛药；V级：一般止痛药无效，要用强烈止痛药或两种止痛药合用。关节肿痛的结果，使活动受到限制，慢慢就出现肌肉萎缩、关节强硬变形。有些病人病变累及颞颌关节，以致张口困难，连吃苹果、梨、馒头都不方便。如果四肢的重要关节僵硬变形的话，病人不但丧失了劳动力，甚至连生活也不能自理。另外需要指出的是，类风湿关节炎不是一个关节局部的疾病，而是一个全身性疾病，因此有的病员可出现全身其他系统的病变表现，如皮下结节、皮肤溃疡、淋巴结肿、肺纤维化、脾肿大、巩膜炎等。

中医治疗风湿病有着十分悠久的历史，千百年来所积累的丰富经验和方法，仍被广泛而卓有成效地应用于现代临床，并深得广大患者的欢迎。本书从中医辨证、中药、针灸等角度来探讨，大量参考国内相关文献，并结合作者自身的临床经验，博采众说为一体，以指导临床治疗为宗旨。全书从【病因病理】、【诊断要点】、【治疗方法】等三个部分系统介绍了弥漫性结缔组织病、血清阴性脊柱关节病、代谢性骨关节病、感染性关节炎、损伤性骨关节病等20种病证。是一部较为完善和实用的中医治疗临床用书。可供从事风湿病临床、教学、科研工作者参考，也为广大中医爱好者提供了一本好的读物。

风湿病的中医治疗法则：

1.行痹：以肢体关节痛无定处，走窜为特点。治法：祛风通络，散寒除湿。

2.痛痹：以痛有定处而剧烈为特点，得热痛减，遇寒加重。治法：经散寒，祛风除湿。

3.着痹：关节疼痛重着，痛有定处，肌肤麻木不仁，屈伸不利。治法：除湿通络，祛风散寒。

4.痹：关节痛处灼热红红肿，得凉则舒。治法：通络，祛风除湿。

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