核心提示：小针刀——一种由金属材料做成，形如针灸针，直径0．8毫米，前端平口带刃的新型医疗器具。小针刀疗法是在切开性手术方法的基础上结合针刺方法形成的一种介于外科手术疗法和非手术疗法之间的闭合性松解术，巧妙地整合了针灸针和手术刀两种器械的优势，并兼具二者的治疗特点，微创进入病损组织，进行松解、疏通、剥离及经络调整，改良局部微循环、解除肌痉挛紧张、恢复软组织力学动态平衡、促进炎症消退、加快水肿吸收，达到止痛祛病的目的。

小针刀——一种由金属材料做成，形如针灸针，直径0.8毫米，前端平口带刃的新型医疗器具。小针刀疗法是在切开性手术方法的基础上结合针刺方法形成的一种介于外科手术疗法和非手术疗法之间的闭合性松解术，巧妙地整合了针灸针和手术刀两种器械的优势，并兼具二者的治疗特点，微创进入病损组织，进行松解、疏通、剥离及经络调整，改良局部微循环、解除肌痉挛紧张、恢复软组织力学动态平衡、促进炎症消退、加快水肿吸收，达到止痛祛病的目的。

小针刀疗法适应症：

主治各种慢性软组织损伤、风湿、类风湿性关节炎、痛风、强直性脊柱炎、骨质增生、骨刺、颈椎病、肩周炎、腰椎间盘突出症、腱鞘炎、坐骨神经痛、网球肘、外伤后遗症、股骨头无菌性坏死、以及各种顽固性的颈、肩、腰、腿痛等多种病症。

北京德胜门中医院小针刀治疗风湿骨病效果好：

一、初步诊断：由临床经验丰富、技术精准的中医专家对患者进行科学全面的检查、中医望闻问切，诊断出风湿骨病病因、病情，以及患者体质、身体状况、年龄等;

二、对症治疗：根据诊断的结果判断风湿骨病患者是否适合小针刀治疗，如若适合小针刀治疗，则根据检查诊断结果为患者量身制定小针刀治疗方案;

三、名医操作：由名老中医根据患者自身情况选择相应的穴位、经络进行治疗，并配之康复锻炼、食疗药膳等治疗手段，以快速缓解 不适症状，帮助患者恢复身体健康。

姓名：杨进山

职称：主任医师

担任职务：北京针刀学会常务委员

杨主任简介：1976开始从事中医骨伤疾病，擅长中西结合治疗风湿疾病，取得了许多新突破。凭借其丰富的临床工作经验，先进的中医治疗理念，在骨病治疗领域，受到了医学界杨主任的高度赞扬和患者的广泛好评，并多次在三甲医院受奖。

医疗专长：擅长运用拨针、针刀、针灸、牵引、火针、内服中药、中西医结合、正骨等综合治疗，诊治颈椎病、腰椎间盘突出、强直性脊柱炎、风湿性关节炎、类风湿性关节炎、风寒湿痹症、痛风、肩周炎、坐骨神经痛、腕管综合征、腱鞘炎、梨状肌综合征、双膝重度骨关节病。尤其对腰、颈、肩、膝等风湿科软组织损伤疾病有深厚的造诣和独到的见解，解除了骨病患者的痛苦。