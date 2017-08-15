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北京风湿性关节炎治疗方法

2017-08-15
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核心提示：风湿性关节炎最典型的症状就是关节部位发生变形、红肿、疼痛等反应了，对于患者日常的正常生活也是影响非常大的，患者应该注意尽快到医院进行检查和治疗，那么，风湿性关节炎治疗方法有哪些？北京德胜门中医院风湿科杨进山主任提醒虽然风湿性关节炎是有一些治疗方法的，但是治疗效果是相对缓慢的！

　　风湿性关节炎最典型的症状就是关节部位发生变形、红肿、疼痛等反应了，对于患者日常的正常生活也是影响非常大的，患者应该注意尽快到医院进行检查和治疗，那么，风湿性关节炎治疗方法有哪些？北京德胜门中医院风湿科杨进山主任提醒虽然风湿性关节炎是有一些治疗方法的，但是治疗效果是相对缓慢的！

　　风湿性关节炎治疗方法有哪些？风湿性关节炎患者如果平时并没有考虑接受系统性的治疗的话，有可能会加重病情，不利于患病后的恢复，还有一些患者关节变形情况会越来越严重，甚至无法正常生活，患者最后将会失去劳动能力！

　　风湿性关节炎治疗方法有哪些？

　　1.风湿性关节炎的药物治疗：关节炎的种类不同、患病严重程度不同等都是会影响药物的使用情况的，患者总体的治疗原则就是要注意对症治疗，如果药物效果不理想的话，需要更换药物，常见的药物主要有抗炎类药物、抗过敏药物、止痛药物、消肿药物等。

　　2.风湿性关节炎的手术治疗：如果患者出现关节畸形的情况就需要考虑进行矫形手术的治疗，对于关节已经失去功能的情况还需要进行人工关节的植入，这样才能帮助患者恢复基本的活动能力，并且接受手术的患者需要一点时间的适应。

　　3.风湿性关节炎的康复治疗：这种治疗方法也可以称得上是综合治疗，主要包括物理治疗、心理治疗及行为治疗等，这样全方位的治疗，是可以帮助后期效果更加理想的，并且还能够缩短整体的治疗时间，患者要注意按时接受相关复查及治疗！

　　风湿性关节炎治疗方法有哪些？风湿性关节炎患者的治疗方法您了解了吗，北京德胜门中医院风湿科杨进山主任介绍：如果患者刚刚出现关节疼痛的话，往往治疗效果也是最理想的，患者需要接受药物、针灸、按摩等方法治疗，同时患者一定还要注意加强保暖，如果服用药物出现副作用的话，要及时停药！

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