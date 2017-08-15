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北京治疗脚痛风

2017-08-15
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核心提示：脚痛风多数起病急骤，并且还常常在半夜发作，疼痛剧烈，严重影响了日常的行走和工作，缓解和治疗脚痛风很特有必要，生活中有很多小窍门，对脚痛风的治疗很有帮助。

　　脚痛风多数起病急骤，并且还常常在半夜发作，疼痛剧烈，严重影响了日常的行走和工作，缓解和治疗脚痛风很特有必要，生活中有很多小窍门，对脚痛风的治疗很有帮助。

　　一、冰敷

　　患部疼痛时，可以使用碎冰冰敷。冰块有麻痹及缓解疼痛的作用。将碎冰袋置于患部关节上10分钟，中间建议垫个毛巾或海绵。

　　二、抬高患部

　　在急性发作期间，应抬高患肢，让患部休息。这或许不易办到，因为你可能痛得动弹不得。上海某医院介绍，大部分患者在此阶段，连一张床单的重量都无法承受，稍微碰到关节就很痛。可以做一个保护框架，使床单及毛毯不致压到疼痛的部位。

　　三、避免压迫患肢

　　因为即使是床单或毛毯的压迫均能引起痛风关节的疼痛，在床上休息的时候可将痛风的脚放在硬纸盒里或塑料洗衣用的篮子。

　　四、注意事项

　　1.饮食一定要合理，营养要均衡，不能因为不能吃高嘌呤的食物，就一直不吃肉，不吃蛋白质等等食物，可以少量或者适量的吃点。

　　2.保持乐观心态：做什么事情我们都知道要有个好的心态才能把事情做的更好，治疗痛风也是如此，患者也要有个乐观积极的心态配合才能更加有效的治疗痛风病。

　　北京德胜门中医院风湿科的重点建设科室，坚持以中医药为主，发挥中医优势，注重运用我国传统医学理论指导，并融入现代西医精华，中西结合，将治病和保健融为一体，以敢为人先的勇气始终走在科技与专业的前沿。同时北京德胜门中医院风湿科汇集了以杨进山等知识渊博、造诣深厚并拥有多年临床诊疗经验的医生团队，打造医生型诊疗医院，全面为患者健康保驾护航。

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