核心提示：北京治风湿哪好？治疗风湿病建议看是找中医来治疗，西医就是消肿止痛，抗免疫。中医现在对于控制风湿还是有一定的效果的。 总的来说，风湿有风湿性关节炎还有类风湿，看是哪种了，不通的病有不同的治疗方案。建议就是找个中医医院专业的治疗。中医一直是北京德胜门中医院风湿科的一大特色，传承和创新中医文化是大处着眼。让患者体会到看病的便捷与省心，还要把各个就诊流程优化，落实到细节，让患者来院后得到详细引导，明明白白看病。

北京治风湿哪好？治疗风湿病建议看是找中医来治疗，西医就是消肿止痛，抗免疫。中医现在对于控制风湿还是有一定的效果的。总的来说，风湿有风湿性关节炎还有类风湿，看是哪种了，不通的病有不同的治疗方案。建议就是找个中医医院专业的治疗。中医一直是北京德胜门中医院风湿科的一大特色，传承和创新中医文化是大处着眼。让患者体会到看病的便捷与省心，还要把各个就诊流程优化，落实到细节，让患者来院后得到详细引导，明明白白看病。

风湿病是一种非常折磨人的慢性疾病，很多患者不但要饱受疼痛的折磨，很多时候还要忍受肢体的变形。凡事得有原则——法规或标准。中医风湿病临证时主要遵循的五项原则：即治未病、扶正祛邪、以通为用、依部施治、杂合以治等。五项原则相互为用，扶正、祛邪、化瘀贯穿始终。

一、治未病

治疗及预防、保健、调理、康复等。包括四个环节。

（1）未病先防，平素积极主动地锻炼身体、饮食调养、情志调摄、顺应四时、躲避邪气，注意保暖。以内养正气、提高机体抗病能力。避免外邪侵袭。

（2）既病防深，已病者早诊断早治疗，既治标又治本，尽快控制病情进展。

（3）慢病防残，通过药物和心理治疗控制病情防止身残、志残。

（4）瘥（病）后防复，病后正确调治、谨慎从事，以防感复、劳复、食复和药复。

二、扶正祛邪

正邪博弈是风湿病最基本的病理反应，扶正祛邪是风湿病基本治疗大法。

（1）扶正，对正虚为主的风湿病，运用补益正气的药物或方法，达到正气存内、邪无留处之目的。方法如：补益气血、脾胃，益气舒筋、养阴，温补脾肾，滋肾养肝等。

（2）祛邪（外邪、痰瘀），对风湿病邪盛、正虚尚不明显者，运用攻逐邪气的药物或疗法以达邪去正安的目的。治法有：祛风化湿、散寒。散寒除湿、除湿蠲痹、祛湿清热、清热通痹、清热解毒、活血化瘀、化痰除湿、虫类搜剔等。

（3）攻补兼施，适应于疑难风湿病／虚实夹杂证。根据邪正盛衰、消长情况分清主次，采用或先补后攻或先攻后补，或以扶正为主兼祛邪，或以怯邪为主兼扶正，或攻补并蘑等治法。需把握“祛邪勿伤正气、扶正勿碍祛邪”的原则，一般在急性期以祛邪为主，缓解期以扶正为主。

三、以通为用

运用相应药物和疗法使邪气散除、经络畅通，营卫复常。

根据“不通”的具体病机（如邪实、寒盛、热盛、燥盛、痰瘀）选用不同的通法。正虚、阴虚、热虚，阳虚则有不同的通络。

根据邪痹阻部位深浅、秉承久暂，正邪的盛衰情况区别对待。运用通法时应注意佐以理气、活血药。

四、依部施治（以部位选药）

（1）循经选药，如“臂痛者有六道经络，各加引经药乃验。……”

（2）循肢体部位选药，痹着项背者用葛根、桂枝、羌活；痹着上肢者用桂枝、姜黄、威灵仙等。

（3）循病位深浅选药。以病在五体何部、是否内含脏腑及病之深浅等不同情况施以不同的药物和方法。

五、杂合以治（综合治疗）

风湿病涉及范围较广，致病因素多样，病变部位深浅不一，病理属性复杂。

针对疾病多因素，多层次，多属性等特点，综合来自各方面的治疗方法，把握疾病的病机变化，把各种方法有机地联系起来、全面施治。除内治方法外，还有针灸、拔罐、推拿、贴敷、外搽、热敷、熏洗、牵引、运动、心理，食疗等。

临证时应根据具体疾病及 “虚、邪、瘀”的不同内容和程度，采用标本结合、动静结合、内外结合，整体与局部结合、医疗与自疗结合、治现病与治未病结合等方法，为每个患者制定一套个体化的综合治疗方案。这一原则可渗透到风湿病的预防、调护、治疗、康复等各个环节中。

其他如治病求本，标本兼治、调和阴阳、三因制宜等治疗原则，同样适用于风湿病。

生活中不管是患上任何疾病的时候，都要认真的做鉴别才行，患者们要适当的进行运动，但是不能做太激烈的运动，合理的进行运动，风湿病才能从我们的身上慢慢的消失，希望我们对这类疾病引起重视，在生活中注意防范。