39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 北京德胜门中医院风湿科 > 正文
综合
问医生

北京治风湿哪好？

2017-08-15
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：北京治风湿哪好？治疗风湿病建议看是找中医来治疗，西医就是消肿止痛，抗免疫。中医现在对于控制风湿还是有一定的效果的。　总的来说，风湿有风湿性关节炎还有类风湿，看是哪种了，不通的病有不同的治疗方案。建议就是找个中医医院专业的治疗。中医一直是北京德胜门中医院风湿科的一大特色，传承和创新中医文化是大处着眼。让患者体会到看病的便捷与省心，还要把各个就诊流程优化，落实到细节，让患者来院后得到详细引导，明明白白看病。

　　北京治风湿哪好？治疗风湿病建议看是找中医来治疗，西医就是消肿止痛，抗免疫。中医现在对于控制风湿还是有一定的效果的。总的来说，风湿有风湿性关节炎还有类风湿，看是哪种了，不通的病有不同的治疗方案。建议就是找个中医医院专业的治疗。中医一直是北京德胜门中医院风湿科的一大特色，传承和创新中医文化是大处着眼。让患者体会到看病的便捷与省心，还要把各个就诊流程优化，落实到细节，让患者来院后得到详细引导，明明白白看病。

　　风湿病是一种非常折磨人的慢性疾病，很多患者不但要饱受疼痛的折磨，很多时候还要忍受肢体的变形。凡事得有原则——法规或标准。中医风湿病临证时主要遵循的五项原则：即治未病、扶正祛邪、以通为用、依部施治、杂合以治等。五项原则相互为用，扶正、祛邪、化瘀贯穿始终。

　　一、治未病

　　治疗及预防、保健、调理、康复等。包括四个环节。

　　（1）未病先防，平素积极主动地锻炼身体、饮食调养、情志调摄、顺应四时、躲避邪气，注意保暖。以内养正气、提高机体抗病能力。避免外邪侵袭。

　　（2）既病防深，已病者早诊断早治疗，既治标又治本，尽快控制病情进展。

　　（3）慢病防残，通过药物和心理治疗控制病情防止身残、志残。

　　（4）瘥（病）后防复，病后正确调治、谨慎从事，以防感复、劳复、食复和药复。

　　二、扶正祛邪

　　正邪博弈是风湿病最基本的病理反应，扶正祛邪是风湿病基本治疗大法。

　　（1）扶正，对正虚为主的风湿病，运用补益正气的药物或方法，达到正气存内、邪无留处之目的。方法如：补益气血、脾胃，益气舒筋、养阴，温补脾肾，滋肾养肝等。

　　（2）祛邪（外邪、痰瘀），对风湿病邪盛、正虚尚不明显者，运用攻逐邪气的药物或疗法以达邪去正安的目的。治法有：祛风化湿、散寒。散寒除湿、除湿蠲痹、祛湿清热、清热通痹、清热解毒、活血化瘀、化痰除湿、虫类搜剔等。

　　（3）攻补兼施，适应于疑难风湿病／虚实夹杂证。根据邪正盛衰、消长情况分清主次，采用或先补后攻或先攻后补，或以扶正为主兼祛邪，或以怯邪为主兼扶正，或攻补并蘑等治法。需把握“祛邪勿伤正气、扶正勿碍祛邪”的原则，一般在急性期以祛邪为主，缓解期以扶正为主。

　　三、以通为用

　　运用相应药物和疗法使邪气散除、经络畅通，营卫复常。

　　根据“不通”的具体病机（如邪实、寒盛、热盛、燥盛、痰瘀）选用不同的通法。正虚、阴虚、热虚，阳虚则有不同的通络。

　　根据邪痹阻部位深浅、秉承久暂，正邪的盛衰情况区别对待。运用通法时应注意佐以理气、活血药。

　　

　　四、依部施治（以部位选药）

　　（1）循经选药，如“臂痛者有六道经络，各加引经药乃验。……”

　　（2）循肢体部位选药，痹着项背者用葛根、桂枝、羌活；痹着上肢者用桂枝、姜黄、威灵仙等。

　　（3）循病位深浅选药。以病在五体何部、是否内含脏腑及病之深浅等不同情况施以不同的药物和方法。

　　五、杂合以治（综合治疗）

　　风湿病涉及范围较广，致病因素多样，病变部位深浅不一，病理属性复杂。

　　针对疾病多因素，多层次，多属性等特点，综合来自各方面的治疗方法，把握疾病的病机变化，把各种方法有机地联系起来、全面施治。除内治方法外，还有针灸、拔罐、推拿、贴敷、外搽、热敷、熏洗、牵引、运动、心理，食疗等。

　　临证时应根据具体疾病及 “虚、邪、瘀”的不同内容和程度，采用标本结合、动静结合、内外结合，整体与局部结合、医疗与自疗结合、治现病与治未病结合等方法，为每个患者制定一套个体化的综合治疗方案。这一原则可渗透到风湿病的预防、调护、治疗、康复等各个环节中。

　　其他如治病求本，标本兼治、调和阴阳、三因制宜等治疗原则，同样适用于风湿病。

　　生活中不管是患上任何疾病的时候，都要认真的做鉴别才行，患者们要适当的进行运动，但是不能做太激烈的运动，合理的进行运动，风湿病才能从我们的身上慢慢的消失，希望我们对这类疾病引起重视，在生活中注意防范。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈