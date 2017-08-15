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治疗类风湿好医院

2017-08-15
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核心提示：风湿病是一种常见的临床症状，特别是在寒冷的天气中发病率更是远远高于其他时候。轻者的风湿病会出现关节痛的情况，影响着我们的日常生活，严重者则会导致肢体残废或者畸形，甚至威胁到我们的生命健康。中医治疗风湿病有着悠久的历史，这也就积累了非常丰富的临床方法和经验，并且具有非常明显的作用，受到了广大患者的欢迎。

　　风湿病是一种常见的临床症状，特别是在寒冷的天气中发病率更是远远高于其他时候。轻者的风湿病会出现关节痛的情况，影响着我们的日常生活，严重者则会导致肢体残废或者畸形，甚至威胁到我们的生命健康。中医治疗风湿病有着悠久的历史，这也就积累了非常丰富的临床方法和经验，并且具有非常明显的作用，受到了广大患者的欢迎。

　　治疗风湿病，一定要做到早发现、早治疗，这样才能够从根本上去除风湿病，恢复身体健康。中医治疗风湿病是运用各种中医方法，例如针灸、按摩、药方等等从根本上解决风湿病。想要利用中医治疗风湿病，那么一定要弄清楚发病的原因，这样才能够对症下药，令身体尽快恢复健康。

　　中医治疗风湿病

　　一：风寒痹阻症

　　症状：关节感觉到寒冷和疼痛，如果遇到寒冷的东西，那么疼痛就会加剧;如果碰到温暖的东西，那么疼痛可以得到有效的缓解。患处皮肤不会出现改变，但是关节不利于伸缩。患者的舌头出现红色，舌苔变得白色，经脉则是出现浮脉等等。

　　这是因为体内风寒入侵导致体内经脉和关节阻塞，然后气血运行受到影响。

　　治疗方法：主要就是要温暖经络，祛除体内的风寒。

　　药方：防风汤，根据具体情况更加一些药物。防风具有祛除风寒的效果;同时也可以食用一些具有养血功效的当归、保健脾胃的茯苓等等。

　　二：风湿痹阻症

　　症状：关节感觉到疼痛，并且出现肿胀的情况;患者还感觉到头痛发热、小便不容易，舌苔薄白的情况，另外四肢也会感觉到非常的沉重。

　　这是由于风邪入侵，同时体内湿气过重并且郁结在体内，所以出现关节沉重、疼痛的情况。

　　治疗方法：主要还是祛除体内分风湿，然后疏通经络、缓解疼痛。

　　药方：蠲痹汤，根据患者的具体身体情况进行加减药物。如果先要达到更好的疏通经络 作用，那么可以适当的增加一些乳香;如果想要达到活血化瘀的作用，那么可以适当添加一些当归或者是川穹;如果体内风邪严重，那么可以增加防风的剂量。

　　三：汗湿痹阻症

　　症状：关节出现肿胀的情况并且伴随有疼痛，但是这个疼痛并不会在肢体游离，而是固定在一个地方。如果遇到了寒冷的东西，那么就会感觉到更加的疼痛，并且会更加的害怕寒冷，舌苔也出现薄白的情况。

　　这是由于人体中气血不和、风寒湿邪入侵的情况造成的，，这也就是为什么遇到寒冷的情况中，疼痛会更加的明显。

　　治疗方法：祛除体内的风寒和湿气，然后疏通经络

　　药方：乌头汤，然后根据具体的情况适当的增加一些药物来调理身体。如果想要达到祛寒止痛的效果，那么可以增加一些麻黄;如果想要调理气血，那么可以增加一些黄蔑。特别提醒的是，乌头中具有一些的毒性，如果在汤药中增加一些白蜜能够清除这种毒性。

　　四：风湿热郁症

　　症状：关节出现红肿、高热的情况，并且非常的疼痛难忍，特别是早上的时候更是不能够运动。并且患者身体还伴随有发热、口渴，小便干燥并且呈现红色的情况，舌头也变得红色的了。

　　这是因为风邪、湿气入侵我们的体内，然后郁结在体内最终演化成热气，这也是为什么关节处发热的原因。

　　治疗方法：服用一些清热疏风的药物，然后还要祛除体内的湿气和疏通经络。

　　药方：宣痹汤，然后根据患者的身体情况增加一些对应的药物。如果先要增强利尿的效果，那么可以多加一些赤小豆或者是薏苡仁;如果想要达到清热的效果，那么连翘、滑石都是很好的选择。

　　五：寒热错杂证

　　症状：主要表现为关节部位出现红肿、热和疼痛的情况，如果接触到了温热的物体就可以有效的缓解;并且关节部位不能够自如的进行伸缩，甚至出现关节僵硬和变形的情况;患者身体还伴随有发热、咽喉疼痛、小便发黄、舌头变红等等情况。

　　治疗方法：温养经脉，去除体内寒气和湿气。

　　药方：桂枝芍药知母汤，如果想要温养经脉，那么可以适当的添加一些附子;如果体内的热气比较重，那么可以添加一些生石膏或者黄岑。

　　六：热毒痹阻证

　　症状;主要表现为关节红肿、疼痛，遇到寒冷的东西疼痛可以有效的缓解，并且患者的面部、咽喉等等都变成了红色，甚至出现便秘等等情况。

　　治疗方法：吃一些清热、凉血、疏通经络的中草药。

　　药方：清瘟败血饮

　　北京德胜门中医院自成立以来，一直以中国传统医学为基础，致力于望、闻、问、切等古老中医技术的精进与完善，默默耕耘于辩证施治的开拓和妙方良药的创新，同时又也积极引入西方先进的理疗设备，弥补传统中医手法上的不足，。医院以"医师、专科、专病、专治"为特色，集医疗、科研、保健、康复于一体，结合中药配伍的多方施治，对治疗常规疾病、非常规性疑难杂症等一直处在中医药科技与学术的前沿。

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