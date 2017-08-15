北京哪家中医院治疗痛风好？

核心提示：在临床，用灸是效果最显著的。《扁鹊心书》治疗历节病的经验：“于痛处灸五十壮自愈。汤药不效，惟此法最速。若轻者不必灸，用草乌末二两，白面二钱，醋调熬成稀糊，摊白布上，乘热贴患处，一宿自愈。”

在临床，用灸是效果最显著的。《扁鹊心书》治疗历节病的经验：“于痛处灸五十壮自愈。汤药不效，惟此法最速。若轻者不必灸，用草乌末二两，白面二钱，醋调熬成稀糊，摊白布上，乘热贴患处，一宿自愈。”

痛风，是个古老的疾病，属于“痹证”范畴。在古代中医文献中“痹症”范围较广，包含西医的多种疾病。

现代医学认为是由于嘌呤代谢紊乱，尿酸过量生产或尿酸排泻不畅，引起的尿酸堆积，尿酸结晶堆积在软骨、软组织、肾脏以及关节处。在关节处的沉积会造成剧烈的疼痛。

一、痛风为“富贵病”，我国痛风患者95%为男性

古代帝王将相、达官显贵，有丰盛可口的食物，其富含嘌呤，痛风发病率很高，称之“富贵病”。如自古至今，痛风是西方的一种常见病，也是中年以上男性发病率高的关节炎。美国总统富兰克林，亚历山大大帝，法国国王路易七世、路易十四世，英国皇后安妮，我国元始祖忽必烈皇帝，宗教领袖马丁路德、约翰卡尔文，著名科学家牛顿、哈维，英国大文学家米尔顿等都曾患过痛风。

过去，东方民族患痛风者比较少见，近年来其发病率逐年增加。二战以后，日本经济复兴时期，蛋白类食品成倍增加，痛风一跃成为其一种流行疾病。在我国，随着改革开放，经济的发展，传统饮食结构的改变，高蛋白质含食品的摄入，部分人缺乏适当的体力活动，体重超准，痛风的发病率直线上升，有调查数据显示，近年来我国痛风患者增加一倍多，其中95%为男性，患者有年轻化发展趋势，引起医学界的警惕和关注。

二、肾功能不全者，还需谨慎用药

2007年6月，一个朋友给我电话，痛风急性发作，脚趾剧烈疼痛，撕筋裂骨般的痛苦，晚上睡觉，薄被也不能搭在脚上。西医的处理，首要药物是秋水仙碱，能有效抑制白细胞移动，控制关节炎症。秋水仙碱的治疗剂量和中毒剂量接近，其毒副作用会强烈刺激胃肠、白细胞降低、脱发，症状缓解时，或出现恶心、呕吐需立即停药。

肾功能不全者，还需谨慎用药。用了西药，痛风的急性症状一般会得到控制，但病变皮肤区色泽会变暗，此时，只是暂时的风平浪静，多数患者还会复发，每年复发数次，愈发愈频，受累关节越来越多，越来越难以控制。这个时候西医内服丙磺舒、痛风利仙、别嘌呤醇等西药，这类药主要是促进尿酸排出或抑制尿酸合成，通过排出尿酸，降低尿酸。但这类药毒副作用大，会有不同程度的皮疹、胃肠道刺激、肝肾功能损害，甚至肾绞痛等。

三、古人对治“痹症”，用什么方法呢？是用灸的方法。

痛风属中医“痹症”，“痹”字出现在医学文献是1973底长沙马王堆汉墓帛书《足臂十一脉灸经》和《阴阳十脉灸经》，其中有“疾畀（痹）”“踝痹”及“足小指痹”。古人对治“痹症”，用什么方法呢？是用灸的方法。

《五十二病方》（也出土于1973底长沙马王堆汉墓帛书）中治疗痹症，常用的药物有：

“乌喙(huì音，指乌头)、续断根、防风、白芷、牛膝等”。

乌头是大热，搜风入骨，除湿痹寒痛，其它几味药，同类协同。这说明，在夏商时期，祖先就认识到痹症，包括痛风，是寒症、湿症。

痛风的前期，红肿热痛，是热还是寒？

中医，也有用三妙散，有黄柏、苍术、牛膝三味药，来燥湿清热，消肿止痛。怎么理解痛风初期这个热？

“其热者，阳气多，阴气少，病气生，阳遭阴，故为痹热（也称热痹）。”

身体感受了阴邪，阳气抗其外出，出现红肿，如三妙散，除正邪相争郁热（黄柏），除湿（苍术），补肝肾（牛膝）。身体的局部的热肿，其本质，乃身体的元气的衰弱，邪气（风、寒、湿）侵袭，元气尚在抗争，表现为红肿热痛。

邪气力量强大时，“其风气胜者为行痹；寒气胜者为痛痹；湿气胜者为着痹。”

元气的衰弱，感受外邪风寒湿，“外内相合”，三气杂至合而为痹。在张仲景的《伤寒杂病论》中，有“乌头汤”的方子，对治历节病，脚气疼痛，不可屈伸。“乌头桂枝汤”能对治寒疝，或阳气大衰，不能达于四肢，寒邪痹阻，手足麻痹疼痛。乌头对内寒，祛寒止痛；桂枝对外寒，调和营卫散外寒。在经方中，乌头的量很大，用到5枚，一枚约30克，就有150克。桂枝三两，依汉制，约50克。这么大的药量，古人告诉会出现什么效果：

“其知者，如醉状，得吐者，为中病。”

服药之后，唇舌肢体麻木，昏眩吐泻，或如醉酒状，这时，脉搏、呼吸、神智无大的变化，称之为“瞑眩”。是有效果的征象。若呼吸、心跳加快，脉搏间歇，甚至神智昏迷。则为中毒，急当抢救。

《中国药典》规定：

制川乌、制草乌，内服用量为1.5～3g；熟附子内服量为3～15g。用药时不能超剂量。

1981年考古出土的东汉大司农铜权（汉代国家铸造的法定衡器），现藏于北京中国历史博物馆。大司农铜权重2996克，按照当时一个铜权重为十二斤计算，每斤是2996÷12≈249.7（克）。按照这个重量折合，一两应该是249.7÷16≈15.6（克）。当时的1两约等于15.6克。李时珍的话：

“今古异制，古之一两，今用一钱可也。”

误导了中医院校的中药、方剂教科书：自明清以来，我国普遍采取16进位制的“市制”计量方法，即1市斤＝16两＝160钱。从1979年起，我国对中药计量统一采取“公制”，即1公斤＝2市斤＝1000克。为了处方和配药计算方便，又规定按照以下的近似值换算：1市两（16进制）＝30克；1钱＝3克；1分＝0.3克；1厘＝0.03克。经过以上的演变，我们现在把古方中的一两，统统当作一钱，也就是3克。

医者用药，剂量按照药典，很多病其实治不了。用到了古方的量，也是如履薄冰，因为你不合法，不合俗了。医者不敢用，患者不敢吃。

除了服药，还有其他更好办法吗？答案是：有，用灸法。

前面，我们提到“痹”字作为医学概念，最早出现在《足臂十一脉灸经》和《阴阳十脉灸经》中。灸的方法，中正浑厚，足以对治痛风。后世对痹症痛风论述很多，中医的精髓在于辨证论治，证、症不同，人不同，要去辨别，其治法也随之变化。中医的医药运用，到后世繁琐、零碎，专业的医生难以究竟，何况普通百姓。

今天，当我们发现痛风时，多数是要去接受西医的治疗，西药的应用，无疑是饮鸩止渴。本身就是元气、元阳的不足，肝肾经脉阻滞，西药虽暂息病情，对身体恢复，雪上加霜也。

唐代医家王寿著《外台秘要》，其中提到“白虎历节”病，指身体虚损失调，受了风寒暑湿的淫邪，经脉结滞，血气不行。这个病，昼静夜发，在夜间是阴时，阴盛阳微，彻骨酸痛不歇，象老虎的牙齿在咬一样，所以叫白虎历节病。

四、痛风外治法

《外台秘要》介绍一个外治法：用三年的浓陈醋五升，煮沸；再切葱白二三升，再煮沸，用笊篱漉出，用棉布或丝帛趁热包裹，敷在病痛处。这类似于现在的热醋疗法。

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