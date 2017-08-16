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北京风湿性关节炎怎么治？

2017-08-16
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核心提示：关节炎是常见的风湿性疾病，属中医学“痹证”、“历节风”的范围。痹证有风湿热痹、风寒湿痹，发病部位有肢体关节、皮、肉、筋、脉、骨。痹证包括亙医之风湿热、类风湿性关节炎、肌纤维织炎，以及部分符合中医痹证表现的某些内脏病峦。临床以关节疼芋痛，局部红肿，屈伸不利，活动困难为特征。

　　关节炎是常见的风湿性疾病，属中医学“痹证”、“历节风”的范围。痹证有风湿热痹、风寒湿痹，发病部位有肢体关节、皮、肉、筋、脉、骨。痹证包括亙医之风湿热、类风湿性关节炎、肌纤维织炎，以及部分符合中医痹证表现的某些内脏病峦。临床以关节疼芋痛，局部红肿，屈伸不利，活动困难为特征。

　　一、病因病理

　　本病发生的原因，多由身体虚弱，阳气不足，腠理空虚，外邪不固，以致风、寒、湿邪乘虚而人，流注经络、关节、肌肉之间，气血运行不畅，而发生本病。但因人而异，有偏寒、偏热的不同。偏寒者，则发为风寒湿痹；偏热者，每因风、寒、湿邪留滞经络，蕴而化热，而转为热痹。痹证日久，肝肾亏损，筋骨失养，痰湿凝结，以致关节畸形僵硬而成顽痹。

　　二、辨证治疗

　　(1)风湿热痹。证见起病急骤，关节疼痛，局部红肿，发热口渴，烦躁不安，小便短赤，舌质红，苔黄腻，脉滑数。

　　治法：清热化湿。

　　方药：石膏知母桂枝汤加减。生石膏30 g（先煎），知母9g，赤芍10 g，黄柏9g，川桂枝9g，桑枝30 g，忍冬藤30 g，生甘草6g。

　　(2)风寒湿痹。证见关节疼痛，痛无定处，甚则历节俱痛，肢体沉重，活动不便，遇寒则剧，得热则舒，舌苔薄白，脉弦紧。

　　治法：散寒利湿。

　　方药：薏苡仁汤加减。薏苡仁15 g，苍术10 g，防风9g，川独活1O g，威灵仙12 g，当归10 g，制川草乌1O g，川桂枝9g，细辛3g，怀牛膝10 g。

　　(3)痰淤痹阻。证见痹证日久，疼痛时轻时重，关节肿大，甚则强直畸形，屈伸不利，形体消瘦，神疲乏力，舌质紫，或有淤斑，苔白腻，脉细涩。

　　治法：祛淤化痰。

　　方药：桃红饮加减。制胆星6g，白芥子4.5 g，当归10 g，桃仁1O g，红花6g，威灵仙12 g，川芎9g，干地龙12 g，蜈蚣4.5 g，全虫4.5 g，蕲蛇9g，路路通10 g。

　　三、单验方选

　　(1)桂枝4.5g，赤芍10g，知母15g，苍术1Og，水煎服，适用于风湿性关节炎，风湿热疹痹者。

　　2)制川乌9g，白芍9g，麻黄6g，黄芪15g，甘草3g，水煎服，适用于风湿性关节炎，风寒湿痹者。

　　四、调理事项

　　(l)风湿性关节炎病人应适当休息，注意保暖，避免风、寒、湿邪侵犯，以免加重病情。

　　(2)饮食宜清淡，忌食海腥、油腻等食品。

　　(3)加强身体锻炼，节制房事，以增强机体的抗病能力。

　　当人们患上风湿性关节炎时，应结合病情选择适合自己的治疗方法进行治疗，治疗效果与适应症选择拓宽，而且不仅仅只是针对一个病体进行治疗，在治疗过程中，与其相关的病灶都可以通过该技术得到控制或者是缓解。可以更好的帮助患者治疗疾病，不破坏骨骼稳定、不影响患者从事体力劳动。普及健康知识，倡导健康生活，点击微信公众号搜索“北京德胜门中医院风湿”，即可关注我们哦！

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