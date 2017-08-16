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北京股骨头坏死怎么治？

2017-08-16
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核心提示：大家都知道酗酒、服用激素、外伤是造成股骨头坏死的三大因素。而且因为股骨头坏死早期症状不明显，很多人常常没有发觉或不在意，导致错过了治疗时机。等到病情严重时，患者又惊慌失措，病急乱投医，盲目相信一些偏方、秘方，走入一个又一个治疗的误区，不但花费了大量的金钱，还耽误了病情。

　　大家都知道酗酒、服用激素、外伤是造成股骨头坏死的三大因素。而且因为股骨头坏死早期症状不明显，很多人常常没有发觉或不在意，导致错过了治疗时机。等到病情严重时，患者又惊慌失措，病急乱投医，盲目相信一些偏方、秘方，走入一个又一个治疗的误区，不但花费了大量的金钱，还耽误了病情。

　　一、股骨头坏死的病因：

　　酗酒、长期服用激素类药物是股骨头坏死的主要诱因。

　　所谓酗酒就是经常大量饮酒，中国的白酒度数很高，很多患者都是每顿饭半斤酒，喝了很多年，这种人就容易股骨头坏死。另外在中国，激素的使用比较泛滥，很多人甚至把激素当成“万 能药”来用，这也是导致股骨头坏死的又一大因素。除此之外，外伤或某些特殊职业者，比如潜水员，也非常容易出现股骨头坏死。

　　二、股骨头坏死，有哪些典型症状？

　　很多人都认为股骨头坏死疼痛的部位一定是在是大腿的外侧，或者是臀部，其实股骨头坏死的患者疼痛部位更多的是在大腿的内侧，也就是腹股沟这个部位。

　　三、确诊股骨头坏死，一般需要做哪些检查？

　　一般通过X光片、结合患者的症状、病史就可以确诊股骨头坏死，但是如果对于一些早期的股骨头坏死患者，有可能X光片看的不是很清楚，这时候做一个核磁共振，基本上都可以确诊。

　　四、股骨头坏死是不是很可怕？

　　因为股骨头坏死的部位在髋关节，是人体非常大、比较重要的承重关节，得了股骨头坏死后会出现髋关节疼痛、行走障碍、走路跛行。所以很多人就觉得股骨头坏死非常可怕，导致有病乱投医。

　　其实骨股坏死本身并不可怕，得了股骨头坏死也不要觉得自己就是一个残疾人。因为股骨头坏死经过恰当的治疗，是完全可以获得很好的治疗效果的，是骨科病里治疗效果比较好的典范。很多做过股骨头置换的患者可以达到一点都不疼的效果，还可以干一些体力活，一些运动员通过股骨头置换，甚至还可以重返赛场，运动都非常正常。

　　五、治疗股骨头坏死应该遵循哪个原则？

　　股骨头坏死之所以治疗上有很多混乱，其实是因为很多人对这个病不了解，再加上心理对疾病恐惧、侥幸造成的。很多江湖医生正是利用患者的这种心理，宣称通过所谓的“秘方”能让股骨头坏死完全治好，坏死的骨头长出新骨，这肯定是不可信的。

　　股骨头坏死，根据X光片上的表现，分为0、1、2、3、4共5期，在股骨头2期之前，说明股骨头虽然有坏死，但是还没有塌陷，就像一个鸡蛋一样，虽然里面的蛋液都坏了，但是鸡蛋壳还完整，3、4期的股骨头坏死，说明不仅鸡蛋里面的蛋液坏了，连鸡蛋壳也破了，股骨头都塌陷了。所以这两种情况的治疗方法也不一样。

　　总体来讲2期以前还可以采取一些保守的治疗方式，这时候，只要不给这个鸡蛋任何的外力，鸡蛋壳不会轻易的碎掉，所以这个阶段的患者要减少过度的活动，尤其是不要长跑、爬山等比较耗费关节的活动。

　　当然，也不要一点也不活动，毕竟很多得股骨头坏死的患者是青壮年，还要养家糊口，让患者不下地、不上班、不做家务是不现实的。因此，我们建议患者平时只要不长距离的行走，维持之前正常的生活和工作方式就可以，如果是轻体力的工作，没有必要因为得了股骨头坏死而放弃工作。

　　但是如果股骨头坏死已经达到了3期，那说明股骨头坏死已经非常严重了，再想通过保守的治疗方式，让已经塌陷的股骨头变成圆的是不可能的。这时候方法就只能通过关节置换手术来治疗了。

　　很多人对于股骨置换手术会比较害怕，其实完全没有必要，人工髋关节置换，是人类外科手术中疗效确切，性价比非常好的一个手术。

　　这个手术的原理其实也比较简单，就是把原来已经塌陷的、不圆的股骨头换成一个圆的、耐磨的，金属或者是陶瓷的股骨头。对多数病人而言，人工关节置换一次能用终身，患者不用多次手术。保守一点说，85%的患者可以用25年到30年作用。

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