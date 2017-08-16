核心提示：老寒腿是一种以膝关 节退行性损害为主的慢 性病，主要表现为两年以 上的膝关节疼痛，怕冷、 怕风、屈伸不利，且冬春 寒冷季节症状加剧，夏秋 季节缓解或不发作。随着 病情发展，会出现膝关节 酸软无力、剌痛、肿胀畸 形等症状，严重者不仅有 残疾的可能，还会诱发高 血压、冠心病、脑中风、糖 尿病等疾病。

老寒腿是一种以膝关 节退行性损害为主的慢 性病，主要表现为两年以 上的膝关节疼痛，怕冷、 怕风、屈伸不利，且冬春 寒冷季节症状加剧，夏秋 季节缓解或不发作。随着 病情发展，会出现膝关节 酸软无力、剌痛、肿胀畸 形等症状，严重者不仅有 残疾的可能，还会诱发高 血压、冠心病、脑中风、糖 尿病等疾病。

据统计，40岁以上有 近50％的人患老寒腿，70 岁以上几乎100％的老人 有不同程度的老寒腿。

中医认为， 老寒腿是本身正气不足， 又感受风寒湿邪所致，主 要发于膝关节的寒性病， 由于冬季阴寒盛，故症状 最为严重，且此时人体阳 气相对虚弱，治疗效果并 不理想。

而三伏天是一年 中阳气最盛的时期，此时 人体阳气也最旺盛，如果 借助外界有利时机，利用 中医内服、外冼、点穴、艾 灸特色方法，通过温阳散 寒、祛湿除风、活血化瘀 等来治疗老寒腿，能起到 事半功倍的疗效。利用伏天这 个天然有利的时机来治 疗老寒腿，能减轻甚至避 免其冬季发病。

随着年岁增长，中老 年人肝肾亏虚，膝关节功 能下降，难免会发生退行 性改变。再加上受寒受 风，久居湿地，涉水淋雨、 吸烟、肥胖等因素会诱发 或加重老寒腿。建 议：中老年人除了避免以 上不良因素，还应多吃富 含蛋白质及钙质的食物。 如牛奶、豆腐、豆浆、白 菜、排骨等。中医又根据 引起老寒腿的不同病因， 将老寒腿分为五种不同 的证型。患者可根据自己 的实际情况，在伏天采用 相应的方法治疗，以减轻 病症，缓解痛苦。

1．寒凝型寒属阴邪， 性凝滞，侵袭人体则气机 不畅，寒凝气滞，阻于膝关 节，导致局部经脉不畅，不 通则通。由于受寒严重，多 表现为膝关节疼痛剧烈如 刀割，昼轻夜重，伴局部怕 冷怕风，屈伸不利。治宜温 经散寒。

桂香护L膝：取桂皮、八 角、小茴香各20克，研为 细末，装入两层棉布中，纵 横缝纫。后做成两个膝盖 大小的护膝药包。于伏天 第1天起晚上睡觉前带在 膝上，早上取下，连用至伏 天结束。每伏换1次药包。 方中三味药有温经散寒止 痛的功效，缝于护膝内佩 戴，能使药物直接作用于 病变部位，起效更快，疗效 更好。

艾叶水外洗：艾叶20 克，加水2000毫升，煎煮 30分钟后取药汁倒人盆 中，待不烫而温热时用毛 巾蘸药汁，洗敷膝关节及 小腿，每次15分钟，伏期 每天晚上睡前1次。用温 热的艾叶外洗外敷，可改 善局部血液循环，温经散 寒止痛，对寒凝型老寒腿 效果极佳。

2．风盛型风邪致病 具有善游走的特点。在受 寒的同时，又感受了风邪， 则风寒合而侵袭膝关节， 可导致膝关节及周围冷 痛，痛处游走不固定，关节 屈伸不利等典型症状。治 宜祛风散寒温经通络。

牛膝汤熏洗：牛膝15 克，独活、防风各10克，加 水2000毫升煎30分钟， 用热气熏蒸息侧膝关节 及小腿，待不烫时，用毛 巾蘸液洗患处，每次20分 钟，伏天内每天1次，1剂 药可用2天(第二天直接 取药渣加水煎煮)。独活 祛风散寒，除痹止痛；防 风擅长祛风；牛膝补肝 肾，强筋骨，引血下行。通 过先熏后洗的方法，一来 可利用热度祛除膝关节 的风寒，二来可使药物 有效成分直接作用于膝 关节，从而起到意想不 到的效果。

足底贴药：防风、秦 艽、威灵仙、透骨草各3 克，研为细末，用黄酒调 成糊状，睡前敷于足底 涌泉穴，早晨去掉。从头 伏第1天开始，每3天1 次，持续使用至伏天结 束。防风祛风解表，胜湿 止痛；秦艽祛风湿，止痹 痛；威灵仙祛风湿通经 络；透骨草祛除风湿，活 血止痛。贴于涌泉穴，可 通过经络使药物有效成 分直达病所。

3．湿重型湿邪和寒 邪合而侵袭人体，寒湿留 滞于膝关节，从而导致膝 关节肿胀疼痛，屈伸不利， 伴有小腿沉重感，阴雨天 尤重。治疗应祛湿散寒，温． 经通络。

参芪薏米粥：党参3 克，黄芪5克，加水1000 毫升煎煮30分钟，去渣留 汁，加薏米50克，煮粥服 食，伏期每天1次。党参 甘、平可健脾益气，黄芪 甘、微温，利水消肿，行滞 通痹，薏米利水渗湿，健脾 除痹。三者合用，祛湿散寒 效果更好。

直腿抬高：平躺在床 上，一侧抬高，与床面成 45度角，膝关节自然伸 直，停留10秒，同时配合 逆时针按摩膝关节，然后 换腿操作，此为l组。每次 10组，伏期每天2次。通 过直腿抬高与局部按摩， 可促进膝盖血液循环和水 液代谢，从而有效减轻膝 关节肿胀疼痛。

4．瘀血型此型多见 于寒凝型和湿重型老寒腿 五年以上的患者。由于感 受寒湿日久，导致瘀血停 滞于膝关节而发病。患者 常表现为膝关节活动受 限，怕冷，刺痛，痛处固定 不移，外表颜色紫暗，治宜 活血化瘀、通络祛邪。

桃红四物汤：熟地、当 归各9克，白芍6克，川 芎、桃仁、红花各3克，加 水煎煮2次，每次半小 时，取药升合并，分早晚2 次，于头伏、中伏、末伏的 前5天服用·，每天1剂。 桃仁、红花活血化瘀；熟 地、当归滋阴补肝，养血 调经；白芍养血和营；川 芎活血行气，调畅气血。 全方对治瘀血型老寒腿 效果甚好。

灸血海：以艾条灸血 海穴，每次10分钟，伏期 每天1次，上午9～1l点灸 效果更好。血海穴是脾经 穴位，有活血化瘀之功；加 以艾灸可温经散寒，活血 祛瘀，有利于老寒腿康复。

5．肾阴虚型此型多 见于五年以上寒凝型老寒 腿患者，由于感受寒邪日 久，损伤肾阳，阳虚则寒， 内外寒合而为病，导致膝 关节冷痛，喜暖恶寒，伴有 小腿酸软无力，足跟疼痛， 手足不温等症。治宜温补 肾阳，祛寒通络。

韭菜炒核桃：韭菜 150克(洗净切段)核桃仁 20克(拍碎)同入锅炒，至 韭菜熟时，加少许盐调味 即可。伏天内。每天吃1 次。韭菜味甘、辛，性温， 能补肾助阳散瘀；核桃味 甘、性温，温肾阳，散内 寒。坚持食用能有效缓解 老寒腿症状。

揉大椎：四指并拢， 顺时针按揉大椎穴(低头 时用手摸后脖子，有明显 骨头突出处)，每次3分 钟，以感觉酸、麻重、胀为 宜。伏期每天1次。大椎 、穴为阴脉之海，手足三阳 经的阳热之气，与督脉的 阳气在此会聚并上行头 颈，常按可激发人体阳 气，散寒止痛，有效治疗 老寒腿。

普及健康知识，倡导健康生活

点击微信公众号搜索“北京德胜门中医院风湿”

即可关注我们哦！