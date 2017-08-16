北京强直性脊柱炎怎么治？

核心提示：在生活中时常有颈、背、腰、骶、肩等处的疼痛，或者下肢大关节、足跟的疼痛或肿痛，这些都是强直性脊柱炎的一些早期表现。下肢大关节肿痛为该病的首发表现。该病另一个特点为夜间疼痛加重，晨起时症状更加明显，休息不能缓解症状，活动后感到轻松，症状减轻，医学上将此称为晨僵现象。

强直性脊柱炎在起病初期极易误诊。在生活中时常有颈、背、腰、骶、肩等处的疼痛，或者下肢大关节、足跟的疼痛或肿痛，这些都是强直性脊柱炎的一些早期表现。下肢大关节肿痛为该病的首发表现。该病另一个特点为夜间疼痛加重，晨起时症状更加明显，休息不能缓解症状，活动后感到轻松，症状减轻，医学上将此称为晨僵现象。

由于强直性脊柱炎在早期症状特征不明显，所以在诊断时多用X光片诊断骶髂关节的病变，但是以骶髂关节疼痛为突出表现者不多，这就是早期强直性脊柱炎很容易误诊的原因。所以，有关节肿痛的患者，一定要到正规医院检查，以便尽早诊断和治疗，防止疾病恶化。早诊早治是治疗强直性脊柱炎的关键

专家表示，大多数强直性脊柱炎患者在发病早期，只感腰、背疼痛，严重者脊柱功能活动受限;中期腰背、下肢关节疼痛较显着，脊柱功能活动受限，甚至部分强直，此时如能及时诊断和正确治疗大多可获良好效果;当该病发展到晚期，发生脊柱强直或驼背畸形，病情往往不可逆转。

治疗强直性脊柱炎新突破--“CR-免疫再造激活体系”

北京华科中西医结合医院采用“CR-免疫再造激活体系”，其特色在于注重治疗的系统性，强调辨证施治的个别化治疗，讲求用药的科学性。现代中医在借鉴祖国传统医学理论精髓和宝贵经验的基础上，采百家之长，汲取现代医学之精华，紧紧围绕中医强直性脊柱炎的“论、法、方、药”四大体系，体系了现代中医治疗强直性脊柱炎的独特方法、实用处方、治疗药物、用药机制，疗效更加快速和明显。

【临床疗效】

1、治疗7-15天：多数强直患者治疗7-15天就有明显的改善，由炎性病原体侵入而产生的疼痛、脊柱关节僵直情况得到缓解，疼痛和晨僵会越来越少;

2、治疗25-30天：强直患者的早期症状消失，腰部酸痛、关节疼痛、胸部发闷憋气、晨僵逐渐消失;

3、治疗一个疗程：由强直引起的：眼角膜充血、虹膜水肿、胸廓活动受限及神经组织受压迫等情况基本解除，强直的发病病原体得到控制及消除，基本得到治好;

4、巩固治疗一个周期：自身免疫力得到提升，能够直接抗击病原体的再次入侵，那么才能起到预防复发的效果。达到从根本上修复骨膜膜囊，让受损组织迅速再生并融入体循环，即刻消除关节肿胀、麻木、僵直、屈伸等不利症状，整体机能得到再生和恢复。

相信人们已经认识到早在强直性脊柱炎治疗过程中的重要性，希望大家能引起重视，做到早发现早治疗。专家提醒患者：要去正规的医院进行确诊治疗，并且做好护理工作，以降低其对我们的伤害。祝患者能早日康复。

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