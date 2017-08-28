39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 北京德胜门中医院风湿科 > 正文
综合
问医生

北京引发痛风的原因是什么？

2017-08-28
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：北京引发痛风的原因是什么？有些痛风患者因“管不住嘴”而导致了痛风的复发。近日痛风患者明显增多，冬季痛风患者由于饮食不当很容易导致痛风反复发作。

　　北京引发痛风的原因是什么？有些痛风患者因“管不住嘴”而导致了痛风的复发。近日痛风患者明显增多，冬季痛风患者由于饮食不当很容易导致痛风反复发作。

　　痛风诱发因素：

　　统计发现，在所有引起痛风发作的诱因中，以啤酒最为常见(占60%)，其次是海产(18%)、动物内脏(14%)，而豆类制品导致的患病率也不低(2%)。

　　吃海鲜喝啤酒、吃火锅喝啤酒，容易导致痛风发作。另外，被痛风患者忽略的还有吃花生米。花生属于中等嘌呤食物，多油，属于高脂食物，而高脂饮食会减少尿酸排出，诱发或加重病情。所以，痛风患者发作时，不能多吃花生。即便痛风缓解期，也只能少量吃一点。

　　北京德胜门中医院风湿科杨进山主任提醒您：在临床中，常常会遇到这样的痛风患者，在住院期间疼痛得到控制，同时尿酸亦达标，但出院后一段时间反复发作，为什么呢？这是因为患者缺乏痛风治疗相关知识，治疗不规范。

　　常见导致痛风反复发作的原因：

　　1、不重视早期治疗;

　　2、只在痛风发作期治疗;

　　3、长期滥用止痛药、糖皮质激素;

　　4、过于害怕药物的副作用，不能坚持血尿酸规范化达标治疗;

　　5、过度控制饮食;

　　6、对非药物治疗(饮食、运动、复查)不重视。

　　其结果就是痛风反复发作，出现持续性关节炎、肾结石、痛风石，甚至导致高血压、糖尿病、肾功能不全和尿毒症等严重的不可逆的并发症。因此，必须规范化治疗痛风，控制血尿酸，避免并发症，提高生活质量。

　　痛风规范治疗，中医辨证施治：

　　中医认为痛风的形成，就是我们受的邪侵犯了肌表，造成经络闭阻不通，不通则痛。那么根据这个远离，我们提出了中医中药的方法治疗。首先是口服中药，通过补脾益肾，促进脾肾功能代谢，促进尿酸的排泄，增加脾肾功能作用。第二个就是用拨针治疗，拨针治疗可以促进局部炎症的吸收，促进局部的血液循环。建议患者及时到正规中医院就诊。

　　普及健康知识，倡导健康生活。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈