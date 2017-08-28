核心提示：北京引发痛风的原因是什么？有些痛风患者因“管不住嘴”而导致了痛风的复发。近日痛风患者明显增多，冬季痛风患者由于饮食不当很容易导致痛风反复发作。

北京引发痛风的原因是什么？有些痛风患者因“管不住嘴”而导致了痛风的复发。近日痛风患者明显增多，冬季痛风患者由于饮食不当很容易导致痛风反复发作。

痛风诱发因素：

统计发现，在所有引起痛风发作的诱因中，以啤酒最为常见(占60%)，其次是海产(18%)、动物内脏(14%)，而豆类制品导致的患病率也不低(2%)。

吃海鲜喝啤酒、吃火锅喝啤酒，容易导致痛风发作。另外，被痛风患者忽略的还有吃花生米。花生属于中等嘌呤食物，多油，属于高脂食物，而高脂饮食会减少尿酸排出，诱发或加重病情。所以，痛风患者发作时，不能多吃花生。即便痛风缓解期，也只能少量吃一点。

北京德胜门中医院风湿科杨进山主任提醒您：在临床中，常常会遇到这样的痛风患者，在住院期间疼痛得到控制，同时尿酸亦达标，但出院后一段时间反复发作，为什么呢？这是因为患者缺乏痛风治疗相关知识，治疗不规范。

常见导致痛风反复发作的原因：

1、不重视早期治疗;

2、只在痛风发作期治疗;

3、长期滥用止痛药、糖皮质激素;

4、过于害怕药物的副作用，不能坚持血尿酸规范化达标治疗;

5、过度控制饮食;

6、对非药物治疗(饮食、运动、复查)不重视。

其结果就是痛风反复发作，出现持续性关节炎、肾结石、痛风石，甚至导致高血压、糖尿病、肾功能不全和尿毒症等严重的不可逆的并发症。因此，必须规范化治疗痛风，控制血尿酸，避免并发症，提高生活质量。

痛风规范治疗，中医辨证施治：

中医认为痛风的形成，就是我们受的邪侵犯了肌表，造成经络闭阻不通，不通则痛。那么根据这个远离，我们提出了中医中药的方法治疗。首先是口服中药，通过补脾益肾，促进脾肾功能代谢，促进尿酸的排泄，增加脾肾功能作用。第二个就是用拨针治疗，拨针治疗可以促进局部炎症的吸收，促进局部的血液循环。建议患者及时到正规中医院就诊。

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