核心提示：北京产后风湿是什么？产后风湿俗称“产后风”，又称“产后痹证”“产后中风”，是指产妇在产褥期内，因正气虚弱外感 风寒湿等出现肢体或关节酸楚、疼痛、麻木、重着，伴有怕风畏寒等症状的一种疾病，严重者可进一步发展为类风湿关节炎，甚至导致生活不能自理。

北京产后风湿是什么？产后风湿俗称“产后风”，又称“产后痹证”“产后中风”，是指产妇在产褥期内，因正气虚弱外感 风寒湿等出现肢体或关节酸楚、疼痛、麻木、重着，伴有怕风畏寒等症状的一种疾病，严重者可进一步发展为类风湿关节炎，甚至导致生活不能自理。

虽然名为“产后”，但在流产、妇科手术(如刮宫术、子宫肌瘤摘除)等之后出现上述症状的患者也归于此病范畴。 临床上多数患者在风湿科或者骨科就诊，但对此类患者查体一般无阳性体征，实验室检查指标也无异常，应用非甾体消炎药治疗效果不理想。

哪些原因会导致产后风湿？ 产后风湿多有明显的诱因：产后起居不慎、凉水洗涤、睡卧吹风，居住环境潮湿或夏季室内空调、冷气、电风扇使用不当，情绪不佳，劳累等等，均可成为本病的发病原因。过去由于条件所限，冬天因天气寒冷，患病者较多，现在由于空调的广泛使用，夏季患病者逐渐增多。

哪些人容易患产后风湿？产后风湿的患者具有“年龄两端化”的特点，即低龄和高龄产妇相对较多。现在年轻人早恋早孕，人流后不注意休息或受西方生活方式的影响，认为产后、人流后不需要休养。有些人为保持体形，产后过早不适当地运动，或为追求时尚，产后不注意保暖，穿着过少。产后过早处于温度较低的环境工作等，均是造成低龄产妇发病增多的原因。

高龄产妇则因体质因素，体力恢复较慢，抵御外邪的能力下降，也容易出现产后关节不适。

产后风湿的典型表现有哪些？

产后风湿临床表现多样，有的患者表现为全身肌肉、关节窜痛，痛位不定;有的疼痛固定于肩、腰、背或自觉受凉后的肢体或数个关节;有的患者仅表现为躯干某一部位的沉重、酸胀、麻木;有的疼痛、酸沉、麻木同存同重，疼痛症状可于受凉或劳累后加重，休息或得热后减轻。

患者一般都伴有怕风怕凉，且常见患者穿衣异于常规，与环境气温不相符，对寒凉的敏感程度到了令人不可理解的程度，夏天穿棉衣的屡见不鲜。有的还兼见自汗、乏力、气短、心悸、失眠、头晕、容易感冒等体虚的表现，有情绪抑郁焦虑者则症状更多。

产后风湿应该怎么治？

相对来说，中医药治疗可取得较好的疗效。产后多虚多瘀，治疗上总体以扶正祛邪为治则，扶正以补肾益气养血为主，祛邪以散寒祛风活血通络为主。病程短者，扶正祛邪并用;病程长者，扶正重于祛邪。

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