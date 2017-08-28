核心提示：北京如何预防月子病？在生产完之后需要注意一切护理设施，稍微不注意就容易受到牵引、拉伤韧带。同时久坐、久蹲就会造成血液不循环。导致肌肉引起酸痛。

北京如何预防月子病？在生产完之后需要注意一切护理设施，稍微不注意就容易受到牵引、拉伤韧带。同时久坐、久蹲就会造成血液不循环。导致肌肉引起酸痛。

怎样预防月子病：生活调理

尽量减轻腰部负担，多准备一些柔软的靠垫;然后垫在腘窝。睡眠取来左侧的卧位或是双腿弯曲。紧致穿高跟鞋等一切活动。尽量少弯腰，把一切物品准备在触手可及的地方。生活用品，宝宝的日常需求可以调配到合适的高度。避免长期过多的弯腰。

怎样预防月子病：饮食搭配

产后头一两天内，产妇应当吃些清淡而易于消化的食物。以后的饮食以富于营养、能提供足够热量为原则，不可过饱过饥，不要吃生、凉、辣之物，好是多喝牛奶、米糠、胡萝卜等富含维生素C、D和B等维生素的食物，增加营养和素食在饮食当中的比例，避免引起骨质疏松或者是腰痛。在产后的2个星期之后好是在保健医生的建议和指导下加强腰部肌肉和腹肌的运动，来增强腰椎的稳定。

怎样预防月子病：对症下药

不可盲目乱投医，热衷于什么土法、秘方，或想当然地自购药物服用等，只会适得其反的效果。如果已经得了诸如腰背疼痛之类的所谓月子病”，就更应该在专科医师的指导下，采用药物、理疗、体能锻炼等综合治疗的方法进行治疗。治疗月子病，都需要积极的寻找一切病因。得了病都应该到正规医院找专业医师进行治疗。

怎样预防月子病：心情平稳

准妈咪的心情需要保持不怒、不燥、心胸开阔、积极健康的心态，注意手、足部保暖，避免受凉;避免过度劳累，月子里可多做俯卧、胸膝卧位，帮助子宫保持前倾位;多做加强盆底肌肉弹性的缩肛运动。

【专业治疗，中西医结合效果好】

月子病药物治标不治本，长期药物会造成多种副作用、不良反应，给患者造成不少的伤害;而传统保守治疗方法见效慢，很多患者丧失治疗信心。

北京德胜门中医院风湿科采用中医辨证施治月子病，依据传统“本草纲目，黄帝内经”的几千年中医根本理论，结合局部痛点介入治疗、骶疗、椎旁阻滞、侧隐窝注射、Z型针等治疗，通过辨证施治，以"埋、拨、熏、针、灸、敷、服、贴"等多种方法对症施治，温经通络、行气活血、温阳散寒、化瘀止痛。不但加强了疗效也大大缩短了病程，为广大患者排忧解难，解除病痛。