北京手指风湿性疼痛该如何治疗？

核心提示：手指风湿疼痛是在手腕或手背出现硬块、疼痛，有可能造成手关节运动障碍或神经麻痺等症狀的疾病。手指风湿疼痛是风湿疼痛的一种，属于独立性疾病，和风湿性手指关节炎有一定的区别。

手指风湿疼痛是在手腕或手背出现硬块、疼痛，有可能造成手关节运动障碍或神经麻痺等症狀的疾病。手指风湿疼痛是风湿疼痛的一种，属于独立性疾病，和风湿性手指关节炎有一定的区别。

【病情介绍】

手指风湿疼痛和受冷有关，多发于中老年人和女性，因为女性长期做家务，手指经常泡在水中，尤其到秋冬季最容易患上手指风湿疼痛。手指风湿疼痛是引起指关节疼痛的疾病之一，患者会出现运动痛、夜间痛，恶化时手腕无法弯曲的症状。轻者因疼痛影响活动与睡眠，重者严重影响劳动与生活料理。

北京德胜门中医院——患者放心就诊！

北京德胜门中医院是一家综合性中医院，是经卫生部门正式批准成立的医疗机构，也是一家在中医事业发展中独树一帜的特色中医院，骨科是特色科室。

医院自成立以来，以中国传统医学为基础，默默耕耘于望、闻、问、切与辩证施治之妙方良药的开拓与创新，通过运用中医特色诊断方法，结合中药配伍的千变万化辩证施治，对风湿性关节炎的诊治有独到之处。

北京德胜门中医院——中医辨证施治风湿性关节炎！

北京德胜门中医院主要采用中医辨证施治治疗风湿性关节炎，将祖国传统医学精髓与现代西医先进治疗设备相结合，通过辨证施治，以"埋、拨、熏、针、灸、敷、服、贴"等多种手法对身体进行综合的调理。

中医辨证施治优点：

1、治疗时间短，局部损伤小。

2、变开放手术为闭合性治疗。

3、避免了开放性手术所造成的创伤及术后重新粘连等后遗症

4、对各类骨科疾病及创伤性疼痛有独特优势，通过辩证论治，具有疗效好，远期效果好等优势。

北京德胜门中医院风湿科紧紧围绕“充分发挥中医药特色优势”这一核心，大力推广使用中医药特色技术，注重中药制剂研发和利用，提高医生队伍的中医药思维和工作能力。突出中医药特色和中医药优势，更好地为人民健康服务，不断满足人民群众多层次、多样化的健康服务需求。

普及健康知识，倡导健康生活

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