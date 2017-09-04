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北京风湿关节肿疼该怎么办？

2017-09-04
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核心提示：风湿性关节炎是一种常见的骨科疾病，临床以关节和肌肉游走性酸楚、重著、疼痛为主要特征。尤其是关节肿疼的症状较为明显，患者都想尽快治好。下面我们就来详细了解一下。

　　风湿性关节炎是一种常见的骨科疾病，临床以关节和肌肉游走性酸楚、重著、疼痛为主要特征。尤其是关节肿疼的症状较为明显，患者都想尽快治好。下面我们就来详细了解一下。

　　风湿性关节炎肿疼症状：

　　1、关节红、肿、热、痛明显，不能活动，发病部位常常是膝、髋、踝等下肢大关节，其次是肩、肘、腕关节，手足的小关节少见。

　　2、疼痛游走不定，一段时间是这个关节发作，一段时间是那个关节不适，但疼痛持续时间不长，几天就可消退。血化验血沉加快，抗“0”滴度升高，类风湿因子阴性。

　　提醒您：一旦出现疑似风湿性关节炎的症状之后，要尽早采取治疗手段，但是有些人为了省钱，寻找一些所谓民间偏方，秘方，不但不会治疗疾病，还有可能延误病情，使其恶化。因此建议选择正规医院治疗。

　　治疗风湿关节肿疼？【中医辨证施治——治疗风湿性关节炎】

　　北京德胜门中医院(骨科)主要采用中医辨证施治治疗风湿性关节炎，将祖国传统医学精髓与现代西医先进治疗设备相结合，治疗效果受到患者好评。中医通过辨证施治，以"埋、拨、熏、针、灸、敷、服、贴"等多种手法对身体进行综合的调理，不但加强了疗效也大大缩短了病程，为广大患者排忧解难，解除病痛。

　　优质医疗服务的核心是确保医疗质量和安全，而要做到这一点，不断的提升医院的整体诊疗水平，严格执行规范、科学诊疗的制度是两个基础点，北京德胜门中医院建院以来，一直把强化基础管理、提高医疗服务水平作为日常的核心工作和来抓，不仅严格贯彻落实各项医疗核心制度，而且还建立了系统的巡查管理制度，消除安全隐患，切实保障了患者的权益。

　　普及健康知识，倡导健康生活，点击微信公众号搜索“北京德胜门中医院风湿”即可关注我们哦！

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