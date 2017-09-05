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如何预防类风湿突发--黄运绥

2017-09-05
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核心提示：春天类风湿容易复发，一方面因为春天万物复苏，有些类风湿病的病原体如链球菌正处于高度活跃的状态；另一方面，春天还是有点寒冷的，人的身体不太适应，也是诱发类风湿病发作或加重的主要原因。

　　春天类风湿容易复发，一方面因为春天万物复苏，有些类风湿病的病原体如链球菌正处于高度活跃的状态;另一方面，春天还是有点寒冷的，人的身体不太适应，也是诱发类风湿病发作或加重的主要原因。

　　从中医角度讲，此时的气候是以风邪为主的气候，也就是说风邪是春天的主气，风邪为病，四季常有，春季为多。

　　防止类风湿复发或加重不仅需要规范化治疗，病人的自我管理意识和行为也关系到类风湿疾病的走势。鉴于春季多风的特殊气候，3月中旬停止集中采暖后，室内暖度陡然下降，加之此时春风频繁扰动，很容易导致类风湿发作或加重，市民需在此时加强此类疾病的预防。

　　针对预防类风湿，黄运绥主任称，首先别着急生气、别受风着凉，这叫安情志。避风寒，就是不要过食生冷油腻的食物，避免外感的风寒。戒疏懒，就是要适当的加强有氧运动，比如说慢跑、慢走、做做操等等。禁疲劳就是不要过于劳累。

　　类风湿病人复发时，舌苔多表现为黄厚腻等湿热特点。因此平时饮食应侧重于健脾利湿，可以试试熬粥时放四种中药材：即山药、茯苓、白术、生薏米 (清内火)各30克，小火煮45分钟到1小时，每日饮即可。(仅做参考，不能作为诊断或者治疗的依据，患者治疗请尊医嘱。)

　　北京德胜门中医院风湿骨科医生黄运绥，1972年开始从事骨科临床、教学、科研、及康复工作40余年，善于将推拿、按摩、针灸、经络和中药等中医治疗手段综合运用于临床治疗，注重实效，开创了全新的治疗方式。凭借40余年丰富的临床经验，结合高超的诊疗技术，高尚的医德，在骨科疾病领域享有很高的声望。

　　擅长颈椎病、腰椎间盘突出、腰椎增生、劳损、狭窄、膨出、膝关节炎、骨关节炎、类风湿、产后风湿、痛风、强直性脊柱炎、股骨头坏死、骨质增生、腱鞘炎、滑膜炎、肩周炎等风湿骨病。

　　坐诊时间：周一、二、三、四、五、六

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