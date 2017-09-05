核心提示：北京类风湿性关节炎中医如何治疗？类风湿性关节炎属于中医“痹症”，专指关节病变的痹证，以关节变形、疼痛、活动受限，僵硬为特点。中医认为本病是在肝肾亏虚的内因基础上，遭受风寒湿外邪而致病。类风湿性关节炎病程持久，由于病情反复发作，久病入络而致血瘀。邪、虚、瘀三者既相互区别，又互相渗透互为因果。因此根据病机入手，分别从祛邪、补虚、化瘀为主进行论治，是近年来中医药诊治类风关的特点。

北京类风湿性关节炎中医如何治疗？类风湿性关节炎属于中医“痹症”，专指关节病变的痹证，以关节变形、疼痛、活动受限，僵硬为特点。中医认为本病是在肝肾亏虚的内因基础上，遭受风寒湿外邪而致病。类风湿性关节炎病程持久，由于病情反复发作，久病入络而致血瘀。邪、虚、瘀三者既相互区别，又互相渗透互为因果。因此根据病机入手，分别从祛邪、补虚、化瘀为主进行论治，是近年来中医药诊治类风关的特点。

中医治疗类风湿性关节炎哪种方法好？

从中医角度分析，多数关节疾病患者都存在身体虚弱、正气不足的现象，对于身体本身的问题中医的方法往往有不错的治疗效果。运用中药可以从根本上对身体进行调理，补充不足，恢复脏器功能，而外用中药则可以将药物直接作用于患处，达到快速消肿止痛的效果。另外还有针灸、按摩、推拿、理疗等方法，通过对人体穴位的刺激，都可以对关节疾病进行治疗。

较为常用的方法如下：

一：内服中药：对于身体虚弱、正气不足的类风湿患者，可通过内服中药的方法进行治疗。人之所以患病，根本原因是身体的抵抗力不足，内服中药可以有针对性地进行身体调理，改善某些脏器的功能，从根本上提高身体抵抗力，帮助身体康复。

二：外贴中药膏：这是一种传统的中医治疗方法，如今，中药膏的制作已经非常先进，将药物的有效成分提炼出来，有的还加上了磁场，对于关节疾病的治疗效果十分明显。类风湿性关节炎患者也可通过该方法进行治疗。

三：中医理疗：中医理疗的方法可谓历史悠久，在我国古代已经开始使用。最常用的是针灸、按摩、推拿、拔罐等，另外随着社会的发展和医学水平的提高，像一些水疗、光疗、磁疗等也开始用于关节疾病的治疗中

温馨提示：中医治疗注重辨证论治与辨病论治，中医治疗类风湿性关节炎需要根据类风湿性关节炎的不同分型选择对应的治疗方案。

中医治疗类风湿性关节炎怎么样？

北京德胜门中医院任德广医生介绍：中医治疗疾病是着眼于人的本身，无论治何种病， 都是在恢复和建立人的自愈能力，提高人的自身抵抗力，恢复人体五脏阴阳的平衡，从而在根本上治疗疾病，使身体获得康复。类风湿性关节炎发病初期，关节软骨还没有破坏，此时若选择正确的中医治疗可使病情实现较好的缓解和治疗。

中医调理诊治类风湿：结合局部痛点介入治疗、骶疗、椎旁阻滞、侧隐窝注射、Z型针等治疗，并且结合了传统的中医疗法“本草纲目，黄帝内经”的几千年中医根本理论，通过辨证施治，以"埋、拨、熏、针、灸、敷、服、贴"等多种手法对身体进行综合的调理，不但加强了疗效也大大缩短了病程，为广大患者排忧解难，解除病痛。