核心提示：北京类风湿因子高应该怎么办？类风湿因子是诊断风湿疾病的一个重要指标，类风湿因子的高低往往和类风湿病的严重程度有一定的关系，所以类风湿因子高也是预示着类风湿病不良的信号，在类风湿因子高的情况下降低类风湿因子就显得尤为重要。

北京类风湿因子高应该怎么办？类风湿因子是诊断风湿疾病的一个重要指标，类风湿因子的高低往往和类风湿病的严重程度有一定的关系，所以类风湿因子高也是预示着类风湿病不良的信号，在类风湿因子高的情况下降低类风湿因子就显得尤为重要。

专家提示：对于类风湿因子这样的问题有疑问的患者，对疾病的重视程度是值得认可的。因为只有早点查清病因所在，才会有更多的时间去治疗。其实检查类风湿因子呈阳性的疾病有很多，并且都是可以治疗的，因此我们不需要过多的紧张和害怕。类风湿患者通过一定的预防调理也是能够改变类风湿因子高的现象的。

怎样通过预防调理来改变类风湿因子高的现象

一、注意保暖

平时预防注意保暖，避免受寒。风湿病的发病是因受风、寒、湿邪的侵袭，以致气血运行不畅，导致湿、瘀、痰痹阻关节。所以应时时刻刻注意关节保暖，避免再受风寒而使病情加重。

二、精神调理

注意生活规律性， 睡眠时间，以使机体得到充足的修养。防止精神刺激和精神过度紧张，保持愉快的心情、乐观的情绪。过度的精神紧张可使体内内分泌产生紊乱，刺激血管收缩的物质如缓激肽、儿茶酚胺等增加，同样可使病情加重。

三、饮食宜忌

饮食治疗只能做为缓解病人症状的一种辅助措施，正确调整饮食，也是预防症状复发的重要手段之一。不饱和的长链脂肪酸，如鱼油、夜樱草等，以及某些微量元素，如硒可使类风湿关节炎患者的症状缓解，可减少疼痛和肿胀的关节数目，减少晨僵的时间、增加握力，缓解疲劳等。

四、康复锻炼

急性期炎症控制后，应开始积极进行关节功能锻炼和体育锻炼。可根据关节活动程度，逐渐增加肢体关节活动量，功能锻炼应避免过度疲劳，从而保护关节的功能，防止关节进一步挛缩、强直和肌肉萎缩。锻炼遵守的原则：量力而行，循序渐进，持之以恒。

类风湿关节炎必知医学知识：

别名：类风湿关节炎，类风湿，类风湿病，尪痹

发病部位：关节 免疫系统

挂号的科室：风湿骨科

治疗方法：药物治疗、中医治疗

多发人群：女性高于男性，女性是男性的2～3倍。

典型症状：晨僵 关节疼痛 关节肿胀

临床检查：抗血小板膜糖蛋白自身抗体 关节检查

并发症：口腔溃疡、肺炎、关节脱位

北京德胜门中医院风湿科的重点建设科室，坚持以中医药为主，发挥中医优势，注重运用我国传统医学理论指导，并融入现代西医精华，中西结合，将治病和保健融为一体，以敢为人先的勇气始终走在科技与专业的前沿。同时北京德胜门中医院风湿科汇集了以杨进山等知识渊博、造诣深厚并拥有多年临床诊疗经验的医生团队，打造医生型诊疗医院，全面为患者健康保驾护航。

普及健康知识，倡导健康生活

点击微信公众号搜索“北京德胜门中医院风湿”

即可关注我们哦！