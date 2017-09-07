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北京强直性脊柱炎的警告信号

2017-09-07
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核心提示：强直性脊柱炎的是一种慢性炎症性疾病，青年男性多发。典型表现就是脊柱活动受限，腰背痛，活动后症状减轻，休息后腰背痛加重，严重的可能出现髋关节损害，脊柱严重后凸畸形。作为一种可致残的风湿病，对年轻朋友伤害极大。

　　强直性脊柱炎的是一种慢性炎症性疾病，青年男性多发。典型表现就是脊柱活动受限，腰背痛，活动后症状减轻，休息后腰背痛加重，严重的可能出现髋关节损害，脊柱严重后凸畸形。作为一种可致残的风湿病，对年轻朋友伤害极大。

　　以下是强直性脊柱炎常见的告警信号：

　　1、腰痛、腰僵3个月以上，经休息不能缓解

　　2、单侧或双侧臀部痛，无明显外伤史、扭伤史

　　3、反复发作的膝关节或踝关节肿痛，关节积液，无明显外伤史、感染史

　　4、脊柱疼痛、僵硬感、甚至活动功能受限，无明显外伤史、扭伤史。

　　5、反复发作的虹膜炎。

　　6、无咳嗽等呼吸道症状，无外伤史的胸部疼痛及束带感，胸廓活动受限。

　　7、突然发生的脊柱及四肢大关节疼痛、肿胀、活动功能障碍。

　　中医辨证施治——治疗强直性脊柱炎

　　北京德胜门中医院(骨科)主要采用中医辨证施治治疗强直性脊柱炎，将祖国传统医学精髓与现代西医先进治疗设备相结合，结合局部痛点介入治疗、骶疗、椎旁阻滞、侧隐窝注射、Z型针等治疗，并且结合了传统的中医疗法“本草纲目，黄帝内经”的中医根本理论，通过辨证施治，以"埋、拨、熏、针、灸、敷、服、贴"等多种手法对身体进行综合的调理。

　　医生专业——治疗强直性脊柱炎

　　黄运绥主治医师，1972年开始从事风湿骨科临床、教学、科研、及康复工作40余年，精通骨伤科、针灸和推拿按摩，积累了丰富的中医临床、教学和科研经验。医疗专长：颈椎病、腰椎间盘突出、腰椎增生、劳损、狭窄、膨出、膝关节炎、骨关节炎、类风湿、产后风湿、痛风、强直性脊柱炎、股骨头坏死、骨质增生、腱鞘炎、滑膜炎、肩周炎等风湿骨病。

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