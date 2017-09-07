北京如何早期发现强直性脊柱炎？

核心提示：强直性脊柱炎是一种慢性炎症性疾病，以侵犯脊柱关节及附近肌腱、韧带等软组织为主。世界各地的发病率在0．25％~0．45％之间，早期病人会 有腰痛、或屁股疼痛、或背痛，也可仅有僵硬感。而随着疾病的进展，病变会由臀部。下腰部向腰椎、胸椎、颈椎发展，则出现相应部位疼痛、活动受限，导致脊柱 畸形。部分病人脊柱硬化得不能弯曲，腰弯不下来，脖子转不动，也难以下蹲，连厕所也蹲不了，严重者站着大小便。部分病人也可能演变为严重驼背。过去曾有人 把该病称为“不死的癌症”。

强直性脊柱炎是一种慢性炎症性疾病，以侵犯脊柱关节及附近肌腱、韧带等软组织为主。世界各地的发病率在0.25%~0.45%之间，早期病人会 有腰痛、或屁股疼痛、或背痛，也可仅有僵硬感。而随着疾病的进展，病变会由臀部。下腰部向腰椎、胸椎、颈椎发展，则出现相应部位疼痛、活动受限，导致脊柱 畸形。部分病人脊柱硬化得不能弯曲，腰弯不下来，脖子转不动，也难以下蹲，连厕所也蹲不了，严重者站着大小便。部分病人也可能演变为严重驼背。过去曾有人 把该病称为“不死的癌症”。

此外，强直性脊柱炎是一个全身性的疾病，除了腰背痛症状之外，部分病人也可能会有大腿根部、膝关节、手关节、足部关节发炎。部分病人会有眼科疾病(虹膜炎、结膜炎等)、皮肤病变、胃肠病变、泌尿系统病变等。

如何早期发现强直性脊柱炎？、

(一)年纪轻轻就慢慢出现的腰痛

众所周知，老一辈的人经过长期劳累，易出现腰酸、背痛，被诊断为椎间盘突出、腰肌劳损等病症。但十几岁的青少年，二三十岁的年轻人、三十几岁的青壮年，如果出现腰痛，就不能简单认为是腰椎间盘或腰肌的问题！其实，年轻人的腰痛有很多是强直性脊柱炎所导致的。

(二)“惧怕黑夜、热爱活动”的腰痛

该病腰痛的特点还在于：(1)夜间痛。该病患者到了夜间、尤其下半夜，仍然有明显的疼痛。(2)活动后改善。该病患者在适当活动之后，疼痛症状会有所减 轻。(3)休息后疼痛不能减轻。该病患者静止休息之后，疼痛症状非但不能减轻，部分人反而疼痛加重。其他疾病引起的腰痛，常不符合上述特点。

(三)“重男轻女”的腰痛

过去曾认为该病主要发生在男性身上。事实上，无论男女，其患病的概率没有太大区别，只不过是因为男性发病症状往往比较严重，而女性病人的症状相对较轻，所以很多女病人都没有被发现或诊断出来而已。

(四)吃点药，效果可以，但容易反复。这也是该病腰痛的特点之一。

(五)部分病人有一定的遗传可能(不是一定会遗传)。所以有时候会出现父子同时患病，兄弟(表兄弟、堂兄弟)同时患病的情况。

中医辨证施治——治疗强直性脊柱炎

北京德胜门中医院(风湿骨科)主要采用中医辨证施治治疗强直性脊柱炎，将祖国传统医学精髓与现代西医先进治疗设备相结合，结合局部痛点介入治疗、骶疗、椎旁阻滞、侧隐窝注射、Z型针等治疗，并且结合了传统的中医疗法“本草纲目，黄帝内经”的中医根本理论，通过辨证施治，以"埋、拨、熏、针、灸、敷、服、贴"等多种手法对身体进行综合的调理。

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