39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 北京德胜门中医院骨科 > 正文
综合
问医生

【8月22日下午四点直播】任德广主任提醒：秋风起 谨防风湿性关节炎发作！

2017-08-15
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：秋风渐起，天气转凉，早晚温差开始增大，医院就诊的风湿性关节炎患者也逐渐增多起来。对于风湿性关节炎患者而言，又到了“多事之秋”。很多患者对此并不了解。为什么秋季是风湿性关节炎的高发季节呢？风湿性关节炎有哪些症状表现？该怎么治疗？风湿和类风湿一样吗？如何预防风湿性关节炎发作？这些都是大家的焦点关注话题。

　　秋风渐起，天气转凉，早晚温差开始增大，医院就诊的风湿性关节炎患者也逐渐增多起来。对于风湿性关节炎患者而言，又到了“多事之秋”。很多患者对此并不了解。为什么秋季是风湿性关节炎的高发季节呢？风湿性关节炎有哪些症状表现？该怎么治疗？风湿和类风湿一样吗？如何预防风湿性关节炎发作？这些都是大家的焦点关注话题。

　　8月22日下午四点，北京德胜门中医院骨科任德广主任百忙之中，抽空做客直播间，专门为大家解决一系列风湿性关节炎问题，欢迎大家在线踊跃提问，专家争取及时为大家解答，期待您的收看。

　　本次网络直播主题：秋风起 谨防风湿性关节炎发作！

　　主讲医师：任德广

　　直播日期：8月22日(周二)下午4点

　　直播观看途径：

　　一、直播观看地址：http：//live.120zhibo/watch/

　　二、微信观看：：微信搜索“北京德胜门中医院骨科”点击右侧 名医直播“精彩在线直播”

　　热点话题先知：

　　风湿性关节炎这个病究竟是怎么回事？

　　风湿性关节炎是如何发病的，是否是因为受凉引起的呢？

　　患了风湿性关节炎有什么症状呢？

　　风湿性关节炎长期不治会怎样？

　　风湿性关节炎不治疗自己会好吗......

　　本期直播主讲医师—任德广简介：

　　任德广 副主任医师 北京德胜门中医院骨科医生

　　任德广，师承国医大师颜正华。从事中医骨科临床工作30余年，是中西拨针辩证施治骨病的提倡者与创立者。从小就受到我国传统医学熏陶，求学期间，先后师从多名中医骨伤专家，学成后积极投身我国骨科医疗领域，凭借其丰厚的中医理论知识，先进的西医治疗理念及对于医疗器械的巧妙应用，在骨科的中西医结合治疗领域，取得了卓越的成绩。

　　曾受邀参加《第二届全国中医疑难病诊疗学术报告》、《第三届全国中医疑难病诊疗学术报告》、《诺贝尔奖获得者医学峰会》并做重要演讲，更多次做客北京BTV电视台《北京您早》、《北京新闻》、《都市晚高峰》，中国网络电视TV健康等栏目为大家讲述骨病防护等常识。

　　擅长诊治：颈椎病、腰椎间盘突出症、风湿、类风湿、痛风、强直性脊柱炎、膝关节骨性关节炎、髌骨软化、半月板损伤、滑膜炎、骨质增生、肩周炎、腱鞘炎、网球肘、股骨头坏死、产后风湿痛等以及软组织损伤的中西医结合治疗，对于大部分骨伤科疾病的治疗都有独到的见解与治疗手法。对用微创拨针治疗腰、颈、肩、膝有着丰富的治疗经验。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈