【8月22日下午四点直播】任德广主任提醒：秋风起 谨防风湿性关节炎发作！

核心提示：秋风渐起，天气转凉，早晚温差开始增大，医院就诊的风湿性关节炎患者也逐渐增多起来。对于风湿性关节炎患者而言，又到了“多事之秋”。很多患者对此并不了解。为什么秋季是风湿性关节炎的高发季节呢？风湿性关节炎有哪些症状表现？该怎么治疗？风湿和类风湿一样吗？如何预防风湿性关节炎发作？这些都是大家的焦点关注话题。

秋风渐起，天气转凉，早晚温差开始增大，医院就诊的风湿性关节炎患者也逐渐增多起来。对于风湿性关节炎患者而言，又到了“多事之秋”。很多患者对此并不了解。为什么秋季是风湿性关节炎的高发季节呢？风湿性关节炎有哪些症状表现？该怎么治疗？风湿和类风湿一样吗？如何预防风湿性关节炎发作？这些都是大家的焦点关注话题。

8月22日下午四点，北京德胜门中医院骨科任德广主任百忙之中，抽空做客直播间，专门为大家解决一系列风湿性关节炎问题，欢迎大家在线踊跃提问，专家争取及时为大家解答，期待您的收看。

本次网络直播主题：秋风起 谨防风湿性关节炎发作！

主讲医师：任德广

直播日期：8月22日(周二)下午4点

直播观看途径：

一、直播观看地址：http：//live.120zhibo/watch/

二、微信观看：：微信搜索“北京德胜门中医院骨科”点击右侧 名医直播“精彩在线直播”

热点话题先知：

风湿性关节炎这个病究竟是怎么回事？

风湿性关节炎是如何发病的，是否是因为受凉引起的呢？

患了风湿性关节炎有什么症状呢？

风湿性关节炎长期不治会怎样？

风湿性关节炎不治疗自己会好吗......

本期直播主讲医师—任德广简介：

任德广 副主任医师 北京德胜门中医院骨科医生

任德广，师承国医大师颜正华。从事中医骨科临床工作30余年，是中西拨针辩证施治骨病的提倡者与创立者。从小就受到我国传统医学熏陶，求学期间，先后师从多名中医骨伤专家，学成后积极投身我国骨科医疗领域，凭借其丰厚的中医理论知识，先进的西医治疗理念及对于医疗器械的巧妙应用，在骨科的中西医结合治疗领域，取得了卓越的成绩。

曾受邀参加《第二届全国中医疑难病诊疗学术报告》、《第三届全国中医疑难病诊疗学术报告》、《诺贝尔奖获得者医学峰会》并做重要演讲，更多次做客北京BTV电视台《北京您早》、《北京新闻》、《都市晚高峰》，中国网络电视TV健康等栏目为大家讲述骨病防护等常识。

擅长诊治：颈椎病、腰椎间盘突出症、风湿、类风湿、痛风、强直性脊柱炎、膝关节骨性关节炎、髌骨软化、半月板损伤、滑膜炎、骨质增生、肩周炎、腱鞘炎、网球肘、股骨头坏死、产后风湿痛等以及软组织损伤的中西医结合治疗，对于大部分骨伤科疾病的治疗都有独到的见解与治疗手法。对用微创拨针治疗腰、颈、肩、膝有着丰富的治疗经验。