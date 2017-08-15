膝关节长骨刺怎么办 骨刺如何治疗

核心提示：骨刺的形成是膝关节衰老到一定阶段的必然结果，也是膝关节炎的特征性表现。换句话说，关节衰老——骨性关节炎——骨刺这是我们每个人的膝盖都会经历的过程。其实骨刺有叫做骨赘、骨质增生。膝关节骨质增生会导致膝关节疼痛、僵硬、肿胀、活动受限等症状，给患者日常生活带来很大影响。那么膝关节长骨刺怎么办？骨刺应该如何治疗好呢？

骨刺的形成是膝关节衰老到一定阶段的必然结果，也是膝关节炎的特征性表现。换句话说，关节衰老——骨性关节炎——骨刺这是我们每个人的膝盖都会经历的过程。其实骨刺有叫做骨赘、骨质增生。膝关节骨质增生会导致膝关节疼痛、僵硬、肿胀、活动受限等症状，给患者日常生活带来很大影响。那么膝关节长骨刺怎么办？骨刺应该如何治疗好呢？

早发现：膝关节长骨刺的症状

1、多见于中老年人，女性发病高于男性。

2、膝关节不适，疼痛肿胀。起初疼痛多在长时间行走或上下楼梯时，但休息或卧床后好转。

3、起病缓慢者膝关节疼痛不严重，有可持续性隐痛，气温降低时疼痛加重，与气候变化有关。

4、晨起后开始活动，长时间行走，剧烈运动或久坐起立开始走时膝关节疼痛僵硬，稍活动后好转，上、下楼困难，下楼时膝关节发软，易摔倒。

5、蹲起时疼痛、僵硬，严重时，关节酸痛胀痛，跛行，合并风湿病者关节红肿、畸形，功能受限，伸屈活动有弹响声，部分患者可见关节积液，局部有明显肿胀、压缩现象。

患了骨质增生怎么办？

北京德胜门中医院骨科对于骨质增生的治疗，个性化的治疗方式给予不同病情的患者合理的选择，“能简单不复杂、能保守不微创、能微创不手术”的原则更是给患者的治疗上了一重保险，用更简单、更适合的疗法，为每一位患者量身定制治疗方案，避免盲目性和治疗周折，确保患者 、高疗效、 花费少，全方位解决患者的难题。

北京德胜门中医院骨科，中医拨针辨证施治骨科疾病，结合局部痛点介入治疗、骶疗、椎旁阻滞、侧隐窝注射、Z型针等治疗，并且结合了传统的中医疗法“本草纲目，黄帝内经”的几千年中医根本理论，通过辨证施治，以"埋、拨、熏、针、灸、敷、服、贴"等多种手法对身体进行综合的调理，不但加强了疗效也大大缩短了病程，为广大患者排忧解难，解除病痛。

中医拨针辩证施治骨科疾病优势：

1、治疗时间短，局部损伤小。

2、变开放手术为闭合性治疗。

3、避免了开放性手术所造成的创伤及术后重新粘连等后遗症。

4、对各类骨科疾病及创伤性疼痛有独特优势，通过辩证论治，具有疗效好，远期效果好等优势。

北京德胜门中医院——骨病患者放心就诊！

北京德胜门中医院是一家综合性中医院，是经卫生部门正式批准成立的医疗机构，也是一家在中医事业发展中独树一帜的特色中医院，骨科是特色科室。医院以"医师、专科、专病、专治"为特色，集医疗、科研、保健、康复于一体，结合中药配伍的多方施治，对治疗常规疾病、非常规性疑难杂症等一直处在中医药科技与学术的前沿。

提醒您：不能简单粗暴地去除增生的骨质。更加值得注意的是，药物无法消除增生的骨质，不少药物或者膏药广告号称可以溶解消除骨刺，这是不靠谱的。我们治疗的是骨刺带来的症状，而不是骨刺本身，由于骨刺同时也可能会带来疼痛和活动障碍等不利症状，当影响生活质量时才需要进行相应的治疗。除了积极治疗外，日常建议减轻一些危险因素，例如少爬山，少爬楼梯，控制体重，注意关节保暖，不要受凉，选择合适的运动方式等。