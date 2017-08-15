膝骨关节炎怎么治，膝关节总是疼怎么办

核心提示：膝盖在日常行动中扮演着很重要的功能，一旦受损，将给患者的生活带来很大不便和烦恼。不少患膝骨关节炎的老人家经常抱怨，膝盖又疼了，有时上下楼梯和蹲下站起时膝盖都会有些困难，这是典型的膝骨关节炎的表现。那么膝骨关节炎怎么治，膝关节总是疼怎么办呢？

膝盖在日常行动中扮演着很重要的功能，一旦受损，将给患者的生活带来很大不便和烦恼。不少患膝骨关节炎的老人家经常抱怨，膝盖又疼了，有时上下楼梯和蹲下站起时膝盖都会有些困难，这是典型的膝骨关节炎的表现。那么膝骨关节炎怎么治，膝关节总是疼怎么办呢？

引起膝骨关节炎的原因主要有三种：

一是年纪大了以后的退行性改变，血液循环和新陈代谢频率降低，以中老年人居多;

二是运动不当或过度运动导致，在运动前没有做好热身，突然间进入运动状态冲击力过大，膝骨关节负荷过重，长期积累导致软骨面受伤磨损;

三是受风寒所致，夏季空调、电扇直接对着膝骨关节吹，或者冲凉水澡，由于膝骨关节处血供较少，容易受凉，不注重保暖，长期积累会导致膝骨关节炎。

膝骨关节炎症状：

1、疼痛：膝关节骨性关节炎最主要的症状就是疼痛，刚开始活动时关节不灵活且疼痛，稍微活动后疼痛会减轻，但活动时间长了疼痛又加重了。

2、畸形：正常运动范围受限，包括关节屈曲挛缩，纤维强直，骨性强直，膝内翻、外翻畸形。膝内翻是最常见的，严重者可伴有小腿内旋。

3、功能障碍：运动节律失常，比如关节活动协调性改变，腿打软，尤其是上下楼梯困难。

膝关节炎治疗请尽早到正规医院诊治：

北京德胜门中医院：精于专、骨于术、慧于心。医院秉承骨科诊疗精髓，践行"专科专病专治"新理念，以扎实过硬的专业技术和细致入微的优质服务，潜心骨科疾病诊疗。紧紧围绕“充分发挥中医药特色优势”这一核心，大力推广使用中医药特色技术，提高医生队伍的中医药思维和工作能力。突出中医药特色和中医药优势，更好地为人民健康服务，不断满足人民群众多层次、多样化的健康服务需求。

治疗推荐：中医调理治疗，解除病痛

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提醒您：膝关节炎可引起关节酸痛、僵硬，行走、蹲起时疼痛，剧烈运动、受凉或阴雨天时加重。晚期关节疼痛加重，夜间休息时能疼醒，疼痛为持续不断，直至关节变形，肿大，功能活动受到障碍生活不能自理。建议患者尽早诊治。