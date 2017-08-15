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肩周炎怎么办，肩周炎自我锻炼方法

2017-08-15
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核心提示：肩周炎是以肩关节疼痛和活动不便为主要症状表现的疾病，很多患者害怕疼痛而忽视日常锻炼，从而导致关节囊及肩周软组织的粘连更加严重，病情也加重了。对此，北京德胜门中医院骨科医生表示：肩周炎需要带痛锻炼，同时更要注意及时去正规医院科学治疗，增加局部血液循环，改善血运，以便更好治疗肩周炎。

　　肩周炎是以肩关节疼痛和活动不便为主要症状表现的疾病，很多患者害怕疼痛而忽视日常锻炼，从而导致关节囊及肩周软组织的粘连更加严重，病情也加重了。对此，北京德胜门中医院骨科医生表示：肩周炎需要带痛锻炼，同时更要注意及时去正规医院科学治疗，增加局部血液循环，改善血运，以便更好治疗肩周炎。

　　肩周炎科学治疗很关键：

　　针对肩周炎的发病特点，北京德胜门中医院骨科专家指出，肩周炎的治疗原则是针对分期的不同、严重程度的不同而采取相应的治疗措施。肩周炎的治疗应以保守治疗为主。一般而言，若诊断及时，治疗得当，可使病程缩短，运动功能及早恢复。

　　肩周炎早期即疼痛期以解除疼痛，预防关节功能障碍为主。

　　肩周炎的冻结期治疗以恢复关节运动功能为目的。

　　肩周炎恢复期的治疗 以消除残余症状为主。

　　北京德胜门中医院【中医辨证施治——治疗肩周炎】

　　北京德胜门中医院骨科主要采用中医辨证施治治疗肩周炎，将祖国传统医学精髓与现代西医先进治疗设备相结合，结合局部痛点介入治疗、骶疗、椎旁阻滞、侧隐窝注射、Z型针等治疗，并且结合了传统的中医“本草纲目，黄帝内经”的中医根本理论，通过辨证施治，以"埋、拨、熏、针、灸、敷、服、贴"等多种手法对身体进行综合的调理。

　　三分治七分养，6个动作帮你治疗肩周炎

　　1、体后拉手法

　　自然站立，在患侧上肢内旋并向后伸的姿势下，健侧手拉患侧手或腕部，逐步拉向健侧;另外，还可以在身体正面，用正常上肢辅助患肢抬上臂。

　　2、屈肘甩手法

　　背部靠墙站立，或仰卧在床上，上臂贴身、屈肘，以肘点作为支点，进行外旋运动。

　　3、大鹏展翅法

　　手心向下平举双上肢，抬举30度左右，放平后再抬举。

　　4、头枕双手法

　　站立或仰卧，手十指交叉，放在头后部(枕部)，先使两肘尽量内收，然后再尽量外展。

　　5、爬墙法

　　离墙一尺侧身站立，患肢从低往高向上爬墙，还可以站立在门或单杠旁，尽量抬臂，双手往上够。

　　6、画圈法

　　画圈动作应像太极拳一样，缓慢、深长，每次可顺时针或逆时针方向各划15~20圈，每天3~5次。

　　提醒您：经过一段时间的治疗和正确的功能锻炼，可以达到减轻肩部疼痛，改善功能活动的效果，大部分患者的肩部疼痛甚至可完全消失，肩关节功能可以完全或基本恢复。不过，需要注意的是，不要疲劳过度，注意保暖，以免影响康复治疗的效果，再次诱发肩周炎。

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