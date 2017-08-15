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肩周炎疼痛难忍该怎么办

2017-08-15
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核心提示：以往肩周炎高发于50岁左右的人群，但是近年来，其发病已不局限于某一年龄段。由于长期伏案、久坐办公室，室内空调温度低，运动少等原因，一些年纪轻轻的白领也患上了肩周炎。肩周炎的典型症状就是疼痛难忍，肩膀酸痛，只能前后晃动，不能抬高，而且越到晚上疼痛越严重。肩周炎疼痛难忍该怎么办？

　　以往肩周炎高发于50岁左右的人群，但是近年来，其发病已不局限于某一年龄段。由于长期伏案、久坐办公室，室内空调温度低，运动少等原因，一些年纪轻轻的白领也患上了肩周炎。肩周炎的典型症状就是疼痛难忍，肩膀酸痛，只能前后晃动，不能抬高，而且越到晚上疼痛越严重。肩周炎疼痛难忍该怎么办？

　　肩周炎的明显症状表现：

　　1、肩部疼痛

　　起初肩部呈阵发性疼痛，多数为慢性发作，以后疼痛逐渐加剧或钝痛，或刀割样痛，且呈持续性，气候变化或劳累后常使疼痛加重，疼痛可向颈项及上肢扩散，肩痛昼轻夜重为本病一大特点，若因受寒而致痛者，则对气候变化特别敏感。

　　2、肩关节活动受限

　　肩关节向各方向活动均可受限，以外展、上举、内旋外旋更为明显，随着病情进展，由于长期废用引起关节囊及肩周软组织的粘连，肌力逐渐下降，梳头、穿衣、洗脸、叉腰等动作均难以完成。

　　3、怕冷

　　患者肩怕冷，不少患者终年用棉垫包肩，即使在暑天，肩部也不敢吹风。

　　4、压痛

　　多数患者在肩关节周围可触到明显的压痛点，压痛点多在肱二头肌长头肌腱沟处、肩峰下滑囊、喙突、冈上肌附着点等处。

　　5、肌肉痉挛与萎缩

　　三角肌、冈上肌等肩周围肌肉早期可出现痉挛，晚期可发生废用性肌萎缩，出现肩峰突起，上举不便，后伸不能等典型症状，此时疼痛症状反而减轻。

　　肩周炎治疗推荐：中医拨针辩证施治

　　北京德胜门中医院骨科，通过中医拨针辩证施治，结合局部痛点介入治疗、骶疗、椎旁阻滞、侧隐窝注射、Z型针等治疗，并且结合了传统的中医疗法“本草纲目，黄帝内经”的几千年中医根本理论，通过辨证施治，以"埋、拨、熏、针、灸、敷、服、贴"等多种手法对身体进行综合的调理，不但加强了疗效也大大缩短了病程，为广大患者排忧解难，解除病痛。

　　中医拨针辩证施治骨科疾病优势：

　　1、治疗时间短，局部损伤小。

　　2、变开放手术为闭合性治疗。

　　3、避免了开放性手术所造成的创伤及术后重新粘连等后遗症。

　　4、对各类骨科疾病及创伤性疼痛有独特优势，通过辩证论治，具有疗效好，远期效果好等优势。

　　运动治疗同样治疗，几个缓解肩周炎的小动作

　　1、体后拉手法：自然站立，在患侧上肢内旋并向后伸的姿势下，健侧手拉患侧手或腕部，逐步拉向健侧;另外，还可以在身体正面，用正常上肢辅助患肢抬上臂。

　　2、屈肘甩手法：背部靠墙站立，或仰卧在床上，上臂贴身、屈肘，以肘点作为支点，进行外旋运动。

　　3、大鹏展翅：手心向下平举双上肢，抬举30度左右，放平后再抬举。

　　4、头枕双手法：站立或仰卧，两手十指交叉，放在头后部(枕部)，先使两肘尽量内收，然后再尽量外展。

　　5、背手下蹲法：身体背向桌子，双手臂向后，双手平放在桌面上，身体缓慢垂直下蹲。

　　6、爬墙法：离墙一尺侧身站立，患肢从低往高向上爬墙，还可以站立在门或单杠旁，尽量抬臂，双手往上够。

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