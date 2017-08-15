颈椎出问题，骨科专家教你简单的颈椎病自测方法

核心提示：随着手机、电脑越来越多地进入人们的生活中，成天伏案工作、长时间对着电脑和手机，由于一些人忽视了正确使用手机、电脑，其中衍生出来的问题之一是大大增加了颈椎病的发病几率。特别是人们在使用手机过程中，因长时间保持低头、颈部前倾的姿势看手机造成的颈部不适或颈椎病人群比以往大大地增加，一旦颈椎出了问题，会出现头痛、肩膀痛、脖子酸痛等各种不适症状。

随着手机、电脑越来越多地进入人们的生活中，成天伏案工作、长时间对着电脑和手机，由于一些人忽视了正确使用手机、电脑，其中衍生出来的问题之一是大大增加了颈椎病的发病几率。特别是人们在使用手机过程中，因长时间保持低头、颈部前倾的姿势看手机造成的颈部不适或颈椎病人群比以往大大地增加，一旦颈椎出了问题，会出现头痛、肩膀痛、脖子酸痛等各种不适症状。

简单的颈椎病自测方法：

1、肢体某一部位发生像触电一样的放射痛，是神经根型颈椎病的典型表现。如果同时伴有头晕、恶心、视物旋转的症状，则往往伴有椎动脉型颈椎病。

2、手指麻木，特别是双侧都麻木，可能是得了颈椎病，导致脊髓重要结构受到压迫。

3、手指屈伸实验：手握拳，然后完全伸开，10秒钟做20次以上才算正常。

4、试图两只脚在一条线上走，颈椎病患者是走不了直线的。

骨科专家提醒，成天伏案工作、长时间对着电脑和手机，会大大增加颈椎病的发病几率，因此，“低头族” 们，应该经常抬抬头，保护一下自己的颈椎。在工作中每45分钟“自我打断”一次，并放松5分钟，是预防颈椎病的一大法宝。

中医经典的治疗原则：未病先防，既病防变。这对于颈椎病的防治来说，尤其重要。未病先防，指没有形成颈椎病的时候，要注意预防，正确的颈椎锻炼和保健十分重要。得了颈椎病，就更需要重视了，正规治疗，可延迟其发展，尽快缓解和治疗颈椎病。

颈椎病治疗推荐：中医拨针辩证施治

北京德胜门中医院中医拨针辨证施治，将祖国传统医学精髓与现代西医先进治疗设备相结合，结合局部痛点介入治疗、骶疗、椎旁阻滞、侧隐窝注射、Z型针等治疗，并且结合了传统的中医疗法“本草纲目，黄帝内经”的中医根本理论，通过辨证施治，以"埋、拨、熏、针、灸、敷、服、贴"等多种手法对身体进行综合的调理，效果很好。

中医拨针辩证施治四大优势：

拨针：皮外微创介入患处，解除压迫，快速止痛，恢复平衡。

见效：精准定位，疗效直达，有效减少粘连、挛缩。

安全：微创治疗，针孔大小，绿色安全。

固本：中药调节，标本兼顾，经络疏通、防复发。

提醒您：近年颈椎病趋于年轻化，多于长时间低头玩手机有关，低头的时间越长，颈背肌的劳损程度就越厉害，继而导致生理弧度发生改变，诱发颈椎病。颈椎病危害严重，不及时治疗有可能导致一系列并发症，如突然摔倒、视力下降、高血压、吞咽困难等。建议您出现类似颈椎病症状，尽早到正规医院就诊，不可盲目用药，以免耽误病情。

科学、合理地使用手机非常重要。建议每次低头时间不要超过1小时，超过1小时后应起来活动5-6分钟，做做简单的颈部活动。患上颈椎病一定要重视，如在初期不给予重视，不及时治疗，病情会越来越严重，甚至会出现大小便失禁、四肢瘫痪等。