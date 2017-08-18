腿痛不妨先看腰 有可能是腰椎间盘突出导致

核心提示：人们常认为腰椎键盘突出的症状就是腰痛，殊不知，腿痛腰不痛也是腰椎间盘突出的症状，这种腿痛是腰椎间盘压迫到坐骨神经引起的。出现腿痛，而且顺着踝关节

人们常认为腰椎键盘突出的症状就是腰痛，殊不知，腿痛腰不痛也是腰椎间盘突出的症状，这种腿痛是腰椎间盘压迫到坐骨神经引起的。

腿痛，腰反而不痛

出现腿痛，而且顺着踝关节延伸，还伴有小腿和足的无力与麻木，这种情况肯定得看腿吧？但北京德胜门中医院骨科主任任德广认为，这种情况也得看看腰，因为临床数据显示，约有98%的腰椎间盘突出症患者会出现腿痛的症状。

临床上有一部分腰椎间盘突出症患者仅出现腿痛，腰反而不痛。这类患者的椎间盘髓核多突向一侧，压迫刺激单侧神经根，对硬膜囊压迫不明显。只有腰痛表现的腰椎间盘突出症者，说明髓核尚未压迫神经根，当突出物冲破后纵韧带，压迫邻近的神经根时，就会产生腿痛，主要是沿坐骨神经走行疼痛或放散痛。

坐骨神经痛多为逐渐发生，开始疼痛为钝痛并逐渐加重，疼痛多呈放射痛，由臀部、大腿后外侧、小腿外侧至足跟部或足背，也有少数先由足、小腿外侧、大腿后外侧延伸至臀部的。在咳嗽、打喷嚏、排便时疼痛加重。

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