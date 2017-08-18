膝关节容易受伤？养护比治疗更重要

核心提示：骨性关节炎就是人们常说的“老寒腿”， 也称退行性关节病，主要是关节软骨由于某些原因而发生退行性病变，随之而发生关节及周围韧带松弛失稳，关节分泌的滑液减少或增加，引起关节肿胀、疼痛等。北京德胜门中医院骨科主任任德广表示，常见的关节炎还有风湿性关节炎、类风湿性关节炎、痛风性关节炎等。

骨性关节炎就是人们常说的“老寒腿”， 也称退行性关节病，主要是关节软骨由于某些原因而发生退行性病变，随之而发生关节及周围韧带松弛失稳，关节分泌的滑液减少或增加，引起关节肿胀、疼痛等。北京德胜门中医院骨科主任任德广表示，常见的关节炎还有风湿性关节炎、类风湿性关节炎、痛风性关节炎等。

胖人易患骨性关节炎

此病的病因与慢性劳损如长期姿势不良，负重用力，体重过重有关，慢性劳损可导致膝关节软组织损伤。肥胖也是导致发病的一个重要原因，据国外文献报告，肥胖患者骨性关节炎发生率为12%～43%。

另外，随着年龄的增加，骨密度在减少，容易导致骨质疏松，从而也会导致骨性关节炎的发作，因此，该病临床上以中老年人发病最常见。

骨性关节炎及早发现，及早治疗

一旦患上关节炎，应积极做好生活防护，并及早治疗。治疗应根据病情的发展规范治疗。

北京德胜门中医院骨科中医拨针辨证施治依据传统中医针灸与现代西医针刀相结合，在超声波数字减影定位下，直达病灶，剥离松解组织粘连，消肿止痛，缓解神经根压力，扩张血管，增加病灶部位的血液循环，加较快疼痛物质的代谢。同时结合中医温经通络、温阳散寒、行气活血、化瘀止痛，从而阻断疼痛的恶性循环。

养护比治疗更重要 四招护好关节

膝关节骨性关节炎的发生，与气候变化关系密切，因此大家到了秋季应特别当心。

招一、要注意防寒保暖

有骨性关节炎的患者不宜“秋冻”，应穿厚些的衣服和袜子。受寒后应及时用热水敷，以改善关节局部血液循环。睡前多用热水泡脚，经常热敷膝关节。家中的衣被要及时晾晒及时收，保持身体干爽。多晒太阳。

招二、坐高椅

关节不好的人应尽量坐高椅子，使腿可以伸直，腿经常屈着坐，会使关节压力增大，伤害关节。

招三、合理运动 控制体重

关节炎患者应进行适当的运动如散步，以增加肌肉的力量，使关节稳定。同时通过锻炼和饮食控制体重，以减轻膝关节的负担。

招四、饮食均衡 控制避免酸性物质的摄入

饮食的酸碱平衡对于骨性关节炎的治疗及并发症的防治是非常重要的一个环节。饮食方面要多吃富含植物有机活性碱的食品，少喝碳酸饮料，多吃蔬菜，注意补钙、维生素，控制胆固醇的摄入。

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