39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 北京德胜门中医院骨科 > 正文
综合
问医生

治疗颈椎病什么方法好？哪家医院好

2017-08-18
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：北京德胜门中医院骨科一直以医疗服务为根本，以服务民众健康为目的，让百姓得到优质、高效、精准、科学的诊疗，让党和政府的惠民政策落到实处。多年来北京德胜门中医院，服务为民，深化改革，强化内涵，创新服务举措，优化服务流程，持续改进医疗服务质量，用心铸造群众放心满意医院。

　　北京德胜门中医院骨科一直以医疗服务为根本，以服务民众健康为目的，让百姓得到优质、高效、精准、科学的诊疗，让党和政府的惠民政策落到实处。多年来北京德胜门中医院，服务为民，深化改革，强化内涵，创新服务举措，优化服务流程，持续改进医疗服务质量，用心铸造群众放心满意医院。

　　以人为本 　构建优质服务平台

　　“医院是救死扶伤的场所，应该是有人情味、尊重人、关心人的地方。”怀着这样一份信念，北京德胜门中医院坚持以病人为中心，紧紧围绕患者需求，推出了一系列人性化服务新举措。

　　为解决挂号难、看病难，国家卫生部下发了《关于在网络施行预约诊疗服务工作的意见》，《意见》要求全国所有专业医院都要开展预约挂号服务，拓宽挂号途径。自从该政策的下达，简化挂号、交费手续，极大地提高了就诊效率，将门诊患者看病诊疗的时间尽可能地降低，大大节约了患者的时间。

　　患者就诊前可通过

　　1、电话

　　2、微信

　　3、网站

　　4、114

　　(挂提前一天的号)

　　等方式来预约就诊，就可选择挂什么号预约什么医生，保障患者顺利就医，避开号贩子，北京德胜门中医院骨科为医生患者提供了这样交流的平台，符合卫生部‘层级诊疗’精神，把门诊机会分配给真正需要医生的重大疾病患者，真是为老百姓办了一件大实事。”北京德胜门中医院骨科医生任德广说。

　　狠抓内涵　筑牢质量立院根基

　　医疗质量是医院的生命线。走内涵发展之路，筑牢“质量立院”根基，为群众提供“高质量”医疗服务，是北京德胜门中医院不懈的追求。

　　全面规范质量管理

　　医院按照三甲医院标准化建设要求，不断完善制度建设，狠抓核心制度落实，充分利用数据和质量管理手段动态监测全院质量与安全工作，定期对医疗护理环节质量与终末质量进行全方位监督检查，将持续改进理念贯穿于质量管理的全过程，逐步探索建立了一套严谨规范的质量管理体系。加强医疗技术创新与管理，实施新技术准入和审批制度，强化技术协作，组建多学科诊疗团队，提升了疑难急危重症的诊疗水平。扩展临床路径管理，完善抗生素合理用药长效机制，创新辅助用药分类管理，做到合理检查、合理用药、合理治疗，使诊疗工作日趋规范化、标准化。

　　扎实推进人才战略

　　多年来，北京德胜门中医院大力实施人才强院战略，设立了“人才培养专项基金”，每年有计划地选拔学科带头人、管理人员和业务骨干赴国内外进行专业研修培训，积极推进名医工程，开展优秀执业医师评选、重温医师宣言活动，将医德考评情况纳入医师评价指标，强化“医者德为先”的评价理念，，重在打造德才兼备的名医团队。开展多层次职工培训，通过新职工岗前培训、住院医师规范化培训、中层管理人员专业培训以及全员继续教育等方式。加大对不同层次人才的培养和使用力度，为打造高层次人才方阵奠定了坚实基础。

　　百姓永远放心的医院

　　北京德胜门中医院自成立以来，一直以中国传统医学为基础，致力于望、闻、问、切等古老中医技术的精进与完善，默默耕耘于辩证施治的开拓和妙方良药的创新，同时又也积极引入西方先进的理疗设备，弥补传统中医手法上的不足。医院以"医师、专科、专病、专治"为理念，集医疗、科研、保健、康复于一体，结合中药配伍 的多方施治，对治疗常规疾病、非常规性疑难杂症等有着丰富经验。

　　骨科一直是北京德胜门中医院的重点科室，始终把“向中医智慧学习”作为能力，把“对中医创新应用”作为科室特长，把“发扬中医优势”作为诊疗特色，把“传承仁心仁术”作为医德要求，真正把祖国中医在治疗骨病的特色发挥出来，让骨病患者体会到中医的特长与优势。

　　普及健康知识，倡导健康生活

　　点击微信公众号搜索“北京德胜门中医院骨科”

　　即可关注我们哦！

　　温馨提示：拨打114电话2号键预约北京德胜门中医院任德广。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈