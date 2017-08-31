哪家医院治疗关节炎好一些呢

核心提示： 医者父母心，作为现代化品牌骨科医院，北京德胜门中医院骨科背负着沉重的社会使命，使命不仅仅停留在为患者解除病痛上，乃至于更高层次的为提高我国骨科治疗水平贡献出一份力量，在患者的满意度、社会的美誉度等方面取得了突出成绩，但是，所谓胜不骄、败不馁，始终以饱满的精神，来迎接下一步挑战，始终坚守医院的人文服务理念：

医者父母心，作为现代化品牌骨科医院，北京德胜门中医院骨科背负着沉重的社会使命，使命不仅仅停留在为患者解除病痛上，乃至于更高层次的为提高我国骨科治疗水平贡献出一份力量，在患者的满意度、社会的美誉度等方面取得了突出成绩，但是，所谓胜不骄、败不馁，始终以饱满的精神，来迎接下一步挑战，始终坚守医院的人文服务理念：

患者至上：将患者利益放在首位，充分尊重患者的人格与尊严、尊重患者的个人隐私权与知情同意权。充分体现对患者的尊重、理解和关怀。

绿色医疗：为患者就诊提供方便，实行“无假日门诊”，建立以病人为中心的科学布局和便捷就医的合理流程，实现全程导医服务的绿色通道，全力营造舒适、温馨的绿色医疗花园，建立诚信、理解、和谐的医疗环境。

四化服务：亲情服务温馨化、全程导诊便捷化、预约就诊网络化、质量管理规范化、就诊环境舒适化)

人文服务：视患者为亲人，营造高品位的人文关怀，从患者舒心、方便、安全、满意的服务出发，倡导“一患、一医、一护”的绿色护理，开设24小时医生咨询热线，定期健康回访等。

努力让老百姓“看得上病”“看得起病”“看得好病”是北京德胜门中医院的宗旨。北京德胜门中医院作为老百姓信任的医院，为了解决老百姓“看病难、看病贵”的问题，该院创新推出几项重大举措，积极响应国家这一政策。

一、开拓全新服务理念，让百姓看得上病

1、加快推进以电子病历建设和医院管理为重点的医院信息化建设。

2、北京德胜门中医院开创“专病专治”诊疗格局，让患者享受到专病专治的待遇，"一患一医一诊室"的保密诊疗更是充分保证了患者的隐私。

3、为患者就诊提供方便，实行“无假日门诊”，骨科医生轮流坐诊，保证从周一到周日患者都能享受高质量医生服务。

4、北京德胜门中医院可开展网上预约医生号模式，开通网上免费电话咨询热线。患者可以实现“即时咨询，在线解惑，网上预约，免费电话”的服务模式，大限度帮助患者答疑解惑。

5、实现全程导医服务的绿色通道，帮助病人选择医生，及时解答患者问题，在为广大患者提供便利的同时，缩短等候时间，有效提高接诊效率。全力营造舒适、温馨的绿色医疗模式，为患者创造舒适就医环境。

二、完善医疗保障制度，合理收费，让百姓看得起病

个人负担逐步减轻是一个渐进的过程，一方面要提高我们保障的水平，另一方面还要通过加强医院内部管理控制合理医疗费用。据调查显示，81%的受访市民认为北京德胜门中医院看病就医的收费水平“较低”，对该院的看病价格较为满意。走访了解，该院取得患者信赖的原因有如下：

1、创新服务，全方位开放

创新服务，细节服务，感动服务是北京德胜门中医院获得百姓赞誉的另一亮点。为了让患者享受到星级品质服务，北京德胜门中医院创新性的推出了一站式全程导医服务，医护人员为每一位来到医院就诊的患者提供贴心的引导服务，从挂号到就诊、缴费、检查、化验、治疗等等一系列环节，您的身边总有一位白衣护士陪伴，让您免去了自己寻找科室的繁琐并随时为您解决就诊过程中遇到的各种问题。

2、改革新药和新医疗器械评审机制降低就医费用

提高药品和医疗器械生产的准入门槛，在公众和纪委监督下建立了“标准较高、数量严控、细节严密、双向匿名”的新药和新医疗器械评审机制。我院先后出台了医疗费用一日清单制度、控制药品比例有关制度、处方点评制度、每月药品比例公示制度，想方设法降低患者的医药费用和住院费用。

3、完善监管制度加强监督力度

推行医院办管分离，由综合部门而非卫生主管部门制定医疗监管制度，医院负责人不能参加卫生监管部门领导干部考核民意测验，强化物价部门对医疗价格监管的责任。为了严格、全面检查医生治疗方案的合理性，该院还建立了专门的队伍，杜绝药价检查不严，不合理诊察和不合理用药等。

三、注重人才培养，练就行业精兵，让百姓看得好病

北京德胜门中医院秉承“弘扬医德、尊重科学、诚信求精、毕生奉献”的办院宗旨，广纳具有专业骨科医学医生、骨科医生，坚持医生亲自坐诊，亲自治疗，保证每一名患者都享受医生的治疗服务。同时，该院以前瞻、创新的思维，引入国际先进的医疗管理模式。

北京德胜门中医院骨科为每位医生对每一位患者必须提供高质量的诊疗服务，医生为每位患者诊疗的时间不能低于20分钟。让患者多些时间和医生交流，切实做到医生全面了解患者病情。从医资力量、医疗质量管理到治疗技术上都形成了独树一帜的鲜明特色！作为卫生局直属医院，对人民的健康起到了保障作用。

北京德胜门中医院立足让患者满意、让社会百姓满意！把优化服务质量作为全院工作的主要灵魂，始终树立患者利益高于一切的理念，以不断满足广大患者的需求为出发点，努力提高服务意识，突出强化服务质量，办百姓满意医院，做患者满意天使！真诚希望患者早日康复。

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