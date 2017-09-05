核心提示：治疗骨科疾病哪家医院好？这是每位骨病患者较好为关心的话题，现在治疗骨病的医院这么多，究竟哪家才是百姓永远放心的医院？哪家医院才是真正适合百姓的医院？现在骨病治疗的医院鱼龙混杂，让患者很难辨识，从目前的各大医院骨病治疗情况来看，北京德胜门中医院在骨病患者中有着极高的口碑，接下来我们来共同了解下为什么越来越多的骨病患者选择北京德胜门中医院骨科。 北京德胜门中医院为骨病患者提供以下健康保障：

治疗骨科疾病哪家医院好？这是每位骨病患者较好为关心的话题，现在治疗骨病的医院这么多，究竟哪家才是百姓永远放心的医院？哪家医院才是真正适合百姓的医院？现在骨病治疗的医院鱼龙混杂，让患者很难辨识，从目前的各大医院骨病治疗情况来看，北京德胜门中医院在骨病患者中有着极高的口碑，接下来我们来共同了解下为什么越来越多的骨病患者选择北京德胜门中医院骨科。

北京德胜门中医院为骨病患者提供以下健康保障：

技术保障——医师团队

一个医院的医师技术水平是患者健康较好强有力的保障，随着医改和国际接轨的步伐，北京德胜门中医院实施"以德显仁，以仁聚人，有人就有才"的管理机制。事无大小，而 在于意义和社会价值;医院不在于大小，而在于医疗技术水平与承担的社会责任。北京德胜门中医院没有仙，也没有神，有的是志同道合、经验丰富、德才兼备的中医药医师，还有一批乐于奉献中医药事业发展的中青年，他们是我们医院的中 流砥柱，是我国卫生事业发展的新希望。

北京德胜门中医院骨科副主任医师

出诊时间：每周一、周二、周三、周四、周六、周日

任德广，从事骨科30多年，毕业于南京中医学院，师承国医大师颜正华。凭借其丰厚的中医理论知识，先进的西医治疗理念及对于医疗器戒的巧妙应用，在骨科的中西医结合治疗领域，取得了较好的成绩。

临床中擅长治疗颈椎病、腰椎间盘突出症、股骨头坏死、膝关节骨性关节炎、髌骨软化、半月板损伤、滑膜炎、骨质增生、肩周炎、腱鞘炎、网球肘、产后风湿痛等。

北京德胜门中医院骨科主治医师

出诊时间：周一、二、三、四、五、六

黄运绥，德胜门中医院骨科主治医师，毕业于北京中医药大学。1972年开始从事风湿骨科临床、教学、科研、及康复工作40余年，精通骨伤科、针灸和推拿按摩，积累了丰富的中医临床、教学和科研经验。

医疗专长：

颈椎病、腰椎间盘突出、腰椎增生、劳损、狭窄、膨出、膝关节炎、骨关节炎、类风湿、产后风湿、痛风、强直性脊柱炎、股骨头坏死、骨质增生、腱鞘炎、滑膜炎、肩周炎等风湿骨病。

挂号无烦恼——超方便的在线咨询、预约挂号平台

北京德胜门中医院骨科以九心服务为标准，用周到的服务感动每一位来北京德胜门中医院骨科就诊的骨病患者。医院将九心服务融入工作当中，以服务求生存，于细微处体现医院的文化，感动每一位骨病患者。

精心：★★★★★ 细心：★★★★★ 专心：★★★★★

热心：★★★★★ 爱心：★★★★★ 耐心：★★★★★

贴心：★★★★★ 责任心：★★★★★ 同理心：★★★★★

开通“在线咨询预约”特色服务，方便就诊

为解决挂号难、看病难，国家卫生部下发了《关于在网络施行预约诊疗服务工作的意见》，《意见》要求全国所有专业医院都要开展预约挂号服务，拓宽挂号途径。自从该政策的下达，缓解以往挂号难、看病难。

患者就诊前可通过

1、电话

2、微信( 预约方式：发送“预约专家+姓名+电话” 到北京德胜门中医院骨科官方微信)

3、网站

4、114

着眼于大处，落实于细节，让患者亲自说看病方便

中医一直是北京德胜门中医院骨科的一大特色，传承和创新中医文化是大处着眼。让患者体会到看病的便捷与省心，还要把各个就诊流程优化，落实到细节，让患者来院后得到详细引导，明明白白看病。

骨科早就开设了无假日门诊，让平时工作忙或外地患者都可以趁节假日来京就诊。骨科还积极响应卫生部号召，率先开展网上挂号、专家在线咨询，患者只需通过网络就能获得初步的病情咨询和用药、保健指导。还可通过网上提前预约专家，预定就诊时间，而这一切都是免费的。

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