怎样治疗颈椎好呢？去哪家医院好

核心提示：北京德胜门中医院是集医疗、教学、科研、预防保健为一体的大型中医院。医院自成立以来，以中国传统医学为基础，默默耕耘于望、闻、问、切与辩证施治之妙方良药的开拓与创新，通过运用中医特色诊断方法，结合中药配伍的千变万化辩证施治，对治疗常规疾病、非常规性疑难杂症等疾病一直走在了中医药科技与学术的前沿，是一所真正具有特色中医的中医院。中医骨科是其特色科室。

北京德胜门中医院是集医疗、教学、科研、预防保健为一体的大型中医院。医院自成立以来，以中国传统医学为基础，默默耕耘于望、闻、问、切与辩证施治之妙方良药的开拓与创新，通过运用中医特色诊断方法，结合中药配伍的千变万化辩证施治，对治疗常规疾病、非常规性疑难杂症等疾病一直走在了中医药科技与学术的前沿，是一所真正具有特色中医的中医院。中医骨科是其特色科室。

沿步国粹中医，专诊骨病疑难

承前启后、继往开来，中医药学既是一个取之不尽的巨大宝库，也是一个需要继续发展的科学。自建院以来，在 党、政府和医疗行政主管部门的领导和监督下，借鉴国际前沿的医疗模式，继承和挖掘科学技术，推动中医学"上医"理念的，首推 "治未病"行医理念，而且结合了中国国情，全力以赴的做好"治已病"工作。

树立医德医风，彰显大医情怀

智者，对生命充满了尊重。对于秉持“以病人为中心，以质量为核心”的北京德胜门中医院骨科来讲，其对生命的尊重，体现在为病人所营造的舒适环境上，体现在为医术所学习的先进技术上，体现在为患者所创新的服务理念上，体现在为灵魂所坚持的医德医风上。

2015 年，北京德胜门中医院骨科秉承“医疗服务管理提升年”的核心思想，围绕医疗服务质量、院容院貌、医德医风、内涵提升等几个环节，全面提升了医院的就诊环境、医疗服务水平和医德医风。为了给广大患者营造一个温馨舒适的就医环境，也为了给工作人员提供优良的工作环境，北京德胜门中医院骨科对院内外环境进行了全面整治。

医德医风是社会主义精神文明建设的重要内容，也是卫生系统行风建设的灵魂。为弘扬救死扶伤，全心全意为人民的医德医风，北京德胜门中医院骨科在全院范围内广泛深入地开展了医德医风教育。坚持廉洁行医，抵制“提成”，拒绝“红包”、“回扣”，杜绝“大处方”、“滥检查”，谢绝“宴请”，免收“谢礼”。

践行服务准则，提供优质保障

北京德胜门中医院倡导优质的服务理念，融合国际先进的管理模式“以德显仁，以仁聚人”，始终把爱心、耐心、细心和责任奉献给病人，以其全新的创意，独特的风格，为前来就诊的患者提供“享受就诊”服务。

收入是副产品，惠民才是根本

中医之美，为风骨为精神。北京德胜门中医院骨科人员用“爱的境界”诠释中医之道，以爱民之心求发展，以发展之实惠民生，追求的不是利润化，而是责任大化、社会效益化，在公益品牌的带动下，医院发展就像长了翅膀一样，越跑越快，实力越来越强。

一站式服务：独立楼层提供完整的一站式服务，节省患者时间挂号;

全程导医服务：导医陪同全程诊疗，方便您的就诊过程;

一人一诊室：首诊服务制，全面保护患者隐私;

热情人文关怀：贴心服务，免费提供报刊，杂志，饮用水。

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