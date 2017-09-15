北京哪些医院治疗腰疼好呢

核心提示： 北京德胜门中医院是一家综合性中医院，位于北京市西城区德外大街200号，交通便利，是集医疗、预防、保健、康复于一体的中医院，是经卫生部门正式批准成立的医疗机构，也是一家在中医事业发展中独树一帜的特色中医院。医院自成立以来，以中国传统医学为基础，默默耕耘于望、闻、问、切与辩证施治之妙方良药的开拓与创新，通过运用中医特色诊断方法，结合中药配伍的千变万化辩证施治，是一所真正具有特色中医的中医院。医院坚持以病人为中心，将优质服务贯穿医疗工作全过程，以技术和服务赢得了患者、社会与政府的一致认可。

北京德胜门中医院是一家综合性中医院，位于北京市西城区德外大街200号，交通便利，是集医疗、预防、保健、康复于一体的中医院，是经卫生部门正式批准成立的医疗机构，也是一家在中医事业发展中独树一帜的特色中医院。医院自成立以来，以中国传统医学为基础，默默耕耘于望、闻、问、切与辩证施治之妙方良药的开拓与创新，通过运用中医特色诊断方法，结合中药配伍的千变万化辩证施治，是一所真正具有特色中医的中医院。医院坚持以病人为中心，将优质服务贯穿医疗工作全过程，以技术和服务赢得了患者、社会与政府的一致认可。

服务社会凸显一个“责”字

北京德胜门中医院每年开展各类义诊多次，每次接诊数百人;承担公共卫生服务工作，在无政府补贴的情况下，并没有利用国家对社会资本办医具有自主定价的政策而提高医疗服务价格，严格执行国家和省规定的公立医院的价格收费标准和公示制度，减轻了患者负担，做到让每一位患者检查放心、治疗放心、药品放心、收费放心;真正体现了北京德胜门中医院办院的公益性和社会责任感。

医院秉承“您的满意就是我们永远的追求”的服务理念，积极建设医院服务文化。不断提升医疗和服务质量，切实保障了患者权益，赢得了广大患者的好评。

医疗技术力求一个“精”字

我院始终坚持“以人为本、科技兴院”的治院方针，遵循“跟踪先进、填补空白、增强实力”的原则，结合医院发展目标、科室分布特点和人才梯队建设，实施了人才战略的“四步走”。

一、以“不为我所有、但为我所用的”思路，定期请知名中医专家来院坐诊、带教，巧借“外脑”发展医院业务，培育特色专科，让百姓享受到一流专家的医疗服务。

二、是以优厚待遇在全国范围内广纳贤才。引进各类专业人才，为临床业务开展注入活力。

三、是以政策支持、资金投入、重点培养等方式进一步挖掘现有人才潜力，有重点地选送青年骨干到上级医院“充电”“深造”和学术交流，逐渐培养起一批自己的优秀人才。

四、是以全员学习为主要途径，在对医务人员进行“三基三严”训练的同时，积极开展各类技术项目，鼓励各类人员继续深造，医院的整体诊疗水平实现较大飞跃。

医疗服务力求一个“细”字

近几年来，医院广泛深入开展“白求恩杯”竞赛活动，认真落实卫计委规定的《感动患者服务细节60条》，各科室把细节服务做实，不断发现和创造新的细节服务项目，使服务更加人性化、亲情化，让患者温馨、感动、满意，打造具有本院特色的服务品牌。

医院为病人及家属提供了休息站、健康教育处方;在病房摆放漂亮精致的盆栽，美化病房环境，开展心理护理;为小患儿过生日，为住院病人制作温馨提示牌;为出院病人提供出院流程卡等。

医疗设备力求一个“良”字

在现代医疗服务中，设备精良的医疗设备成为医生作出科学诊断的重要手段，它不再局限于影像和化验诊断等辅助科室，而是贯穿于诊断、治疗全过程，带来医疗观念和技术上的革命。

医疗费用力求一个“惠”字

“看病难、看病贵”成为导致医患关系紧张的重大症结。近年来，该院一直在坚持“四合理”制度、降低医疗费用上下功夫，让老百姓真正得实惠。合理用药，合理检查，合理治疗，合理收费。

“改革创新，强基固本，打造一所能为病人提供优质、高效、超值医疗服务的综合性医院。让老百姓享受到三级医院的技术，二级医院的价格，成为广大老百姓放心、政府满意、社会认可的放心医院。”北京德胜门中医院骨科医生任德广道出了医院发展的美好愿景。

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