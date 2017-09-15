治疗膝关节炎选择北京德胜门中医院行吗

核心提示：北京德胜门中医院骨科一直以医疗服务为根本，以服务民众健康为目的，让百姓得到优质、高效、精准、科学的诊疗，让党和政府的惠民政策落到实处。多年来北京德胜门中医院，服务为民，深化改革，强化内涵，创新服务举措，优化服务流程，持续改进医疗服务质量，用心铸造群众放心满意医院。 以人为本 构建优质服务平台 “医院是救死扶伤

北京德胜门中医院骨科一直以医疗服务为根本，以服务民众健康为目的，让百姓得到优质、高效、精准、科学的诊疗，让党和政府的惠民政策落到实处。多年来北京德胜门中医院，服务为民，深化改革，强化内涵，创新服务举措，优化服务流程，持续改进医疗服务质量，用心铸造群众放心满意医院。

以人为本 构建优质服务平台

“医院是救死扶伤的场所，应该是有人情味、尊重人、关心人的地方。”怀着这样一份信念，北京德胜门中医院坚持以病人为中心，紧紧围绕患者需求，推出了一系列人性化服务新举措。

为解决挂号难、看病难，国家卫生部下发了《关于在网络施行预约诊疗服务工作的意见》，《意见》要求全国所有专业医院都要开展预约挂号服务，拓宽挂号途径。自从该政策的下达，简化挂号、交费手续，极大地提高了就诊效率，将门诊患者看病诊疗的时间尽可能地降低，大大节约了患者的时间。

患者就诊前可通过

1、电话

2、微信

3、网站

4、114

(挂提前一天的号)

等方式来预约就诊，就可选择挂什么号预约什么医生，保障患者顺利就医，避开号贩子，北京德胜门中医院骨科为医生患者提供了这样交流的平台，符合卫生部‘层级诊疗’精神，把门诊机会分配给真正需要医生的重大疾病患者，真是为老百姓办了一件大实事。”北京德胜门中医院骨科医生任德广说。

狠抓内涵 筑牢质量立院根基

医疗质量是医院的生命线。走内涵发展之路，筑牢“质量立院”根基，为群众提供“高质量”医疗服务，是北京德胜门中医院不懈的追求。

全面规范质量管理

医院按照三甲医院标准化建设要求，不断完善制度建设，狠抓核心制度落实，充分利用数据和质量管理手段动态监测全院质量与安全工作，定期对医疗护理环节质量与终末质量进行全方位监督检查，将持续改进理念贯穿于质量管理的全过程，逐步探索建立了一套严谨规范的质量管理体系。加强医疗技术创新与管理，实施新技术准入和审批制度，强化技术协作，组建多学科诊疗团队，提升了疑难急危重症的诊疗水平。扩展临床路径管理，完善抗生素合理用药长效机制，创新辅助用药分类管理，做到合理检查、合理用药、合理治疗，使诊疗工作日趋规范化、标准化。

扎实推进人才战略

多年来，北京德胜门中医院大力实施人才强院战略，设立了“人才培养专项基金”，每年有计划地选拔学科带头人、管理人员和业务骨干赴国内外进行专业研修培训，积极推进名医工程，开展优秀执业医师评选、重温医师宣言活动，将医德考评情况纳入医师评价指标，强化“医者德为先”的评价理念，，重在打造德才兼备的名医团队。开展多层次职工培训，通过新职工岗前培训、住院医师规范化培训、中层管理人员专业培训以及全员继续教育等方式。加大对不同层次人才的培养和使用力度，为打造高层次人才方阵奠定了坚实基础。

百姓永远放心的医院

北京德胜门中医院自成立以来，一直以中国传统医学为基础，致力于望、闻、问、切等古老中医技术的精进与完善，默默耕耘于辩证施治的开拓和妙方良药的创新，同时又也积极引入西方先进的理疗设备，弥补传统中医手法上的不足。医院以"医师、专科、专病、专治"为理念，集医疗、科研、保健、康复于一体，结合中药配伍 的多方施治，对治疗常规疾病、非常规性疑难杂症等有着丰富经验。

骨科一直是北京德胜门中医院的重点科室，始终把“向中医智慧学习”作为能力，把“对中医创新应用”作为科室特长，把“发扬中医优势”作为诊疗特色，把“传承仁心仁术”作为医德要求，真正把祖国中医在治疗骨病的特色发挥出来，让骨病患者体会到中医的特长与优势。

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