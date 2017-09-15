北京治疗颈椎病好的医院是哪家

核心提示： 北京德胜中医院骨科长期从事骨病的研究和治疗，多年如一日，帮助患者解除病痛，用直接，有效的方法，给无数人带来了健康，在北京，乃至全国都有了一定的影响力，在治疗颈椎病、腰椎间盘突出症、股骨头坏死、膝关节骨性关节炎疾病等各种骨科上有着非常高的地位

北京德胜中医院骨科长期从事骨病的研究和治疗，多年如一日，帮助患者解除病痛，用直接，有效的方法，给无数人带来了健康，在北京，乃至全国都有了一定的影响力，在治疗颈椎病、腰椎间盘突出症、股骨头坏死、膝关节骨性关节炎疾病等各种骨科上有着非常高的地位。

自建院以来坚持“以病人为中心”的服务理念，汇聚了一大批当今著名的中医医生和高水平医务工作者，为患者提供高质量的医疗服务。始终将患者的健康事业作为医院的使命，不断探索，不断创新，最终，缔造北京骨病专业品牌，深受广大患者的欢迎与信赖，医院同时还承担了国家服务体系及社区卫生与健康创优工程。

真诚服务，为患者节省每一分钱

北京德胜中医院要求全体医务人员“带着感情下病房，想着病人开处方”，对患者做到“就诊多一些介绍，护理多一些问候，检查治疗多一些解释，康复多一句嘱托”。在诊疗过程中树立起“用我们的责任心，换取病人战胜病痛的信心;用我们的耐心，换取病人的安心;用我们的细心，换取病人的舒心;用我们的爱心，换取病人的放心”的服务观念。

北京德胜中医院坚持“诚信医疗，平价为民”的原则，在保持好服务、高疗效的同时，采取各项措施，降低医疗费用，让利于民，为百姓节省每一分钱。为降低药费、减轻患者负担，北京德胜中医院一方面大力开展绿色中医治疗，缩短患者就诊时间，减少抗生素等药品使用剂量;另一方面北京德胜中医院，把药品进价成本降低，规范医生合理用药。

环境舒适，“一人一患一诊室”

走进北京德胜中医院，您面对的不是医生，而是您的朋友、您的姐妹、您的亲人。全程导诊服务让病人免去了拥挤、等候的烦恼，留下的只有微笑、温馨和舒适的感觉。医院采用“一人一患一诊室”的就诊方式，免去了患者就诊时的羞涩与尴尬，更好地保护了患者的个人隐私。在这里没有看病的紧张和恐惧，到处弥漫着春天的芳香，绽放热情的微笑。在这里看病不再是件痛苦而麻烦的事情，而是自己对未来健康的一种积极选择。

北京德胜中医院“我热心关心细心，让您舒心放心安心”为服务准则，营造出让患者满意的就医环境，提供让患者满意的就医服务。让北京德胜中医院成为老百姓“得病时想得起、看病时信得过、困难时靠得住”的放心医院、满意医院。

北京德胜门中医院始终坚持“以患者为中心，以质量为核心”的服务宗旨，不断创新医院诚信建设，大力推行透明化医疗价格服务，努力打造百姓信赖的好医院，医院属于国家医保定点单位，来院就医均可按当地报销比例进行报销，不让患者多花一分冤枉钱。

医院八项承诺

一、自觉遵守国家卫生法律、法规和规章制度，规范医院医疗行为，严守行业纪律，打造“诚信品牌”，构建和谐医患关系典范。

二、保证做到“四个心”：细心观察、精心护理、耐心诊治、贴心服务。“五不准”：不准以任何理由怠慢病人;不准在任何时间、任何场合与患者或患者家属发生争吵;不准以任何借口推诿病人;不准索取病人钱物，收受病人红包;不准轻率马虎解答患者诊疗问题。

三、简化就医流程，缩短候诊时间，实行“无假日”医院，以人为本，开设“绿色生命通道”，从管理上体现诚信，从制度上规范诚信。

四、根据患者病情，认真检查，规范用药。

五、保护患者隐私，尊重患者的知情权、选择权和监督权。

六、价格公开、规范收费，主要收费项目公示，100%实行门诊收费明细账单制和住院费用“一日清单制”。

七、开通健康咨询和网络在线咨询、预约，方便患者咨询问诊.

八、用药安全，保证质量，严禁使用过期失效药品，严格执行发药查对和告知制度。

北京德胜门中医院立足让患者满意、让社会百姓满意！把优化服务质量作为全院工作的主要灵魂，始终树立患者利益高于一切的理念，以不断满足广大患者的需求为出发点，努力提高服务意识，突出强化服务质量，办百姓满意医院，做患者满意天使！真诚希望患者早日康复。

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