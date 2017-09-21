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治疗颈椎病去哪家中医医院好

2017-09-21
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核心提示：北京德胜门中医院是一家综合性中医院，是集医疗、预防、保健、康复于一体的中医院，是经卫生部门正式批准成立的医疗机构，也是一家在中医事业发展中独树一帜的特色中医院。医院自成立以来，以中国传统医学为基础，默默耕耘于望、闻、问、切与辩证施治之妙方良药的开拓与创新，通过运用中医特色诊断方法，结合中药配伍的千变万化辩证施治，骨科是其特色科室。医院始终坚持“

　　北京德胜门中医院是一家综合性中医院，是集医疗、预防、保健、康复于一体的中医院，是经卫生部门正式批准成立的医疗机构，也是一家在中医事业发展中独树一帜的特色中医院。医院自成立以来，以中国传统医学为基础，默默耕耘于望、闻、问、切与辩证施治之妙方良药的开拓与创新，通过运用中医特色诊断方法，结合中药配伍的千变万化辩证施治，骨科是其特色科室。医院始终坚持“以病人为中心”的服务理念，将为病人营造一个良好、舒心的就诊环境，给患者提供高质量、高水平的服务作为自己的发展动力，从院领导层到普通职工，都把如何能为病人提供更好的服务放在心上。

　　成立领导小组 提升服务水平

　　北京德胜门中医院为了精益求精，进一步提高医院服务质量，为患者提供更加优质、高效、便捷的服务，由北京德胜门中医院院长亲自挂帅，会同多个部门，不定期对医院各方面服务情况进行检查，特别是对窗口部门、医院环境、卫生、标识等，并汇总各途径收集的医院服务中存在的问题、缺陷和相关职能部门不能及时解决的问题，分析原因，制定改进措施和考核方法，监督各部门服务规范的落实和服务缺陷的处理结果及反馈情况。

　　同时，为了提高全员服务意识，提升服务水平，医院开展各种形式的服务培训。对日常调查反馈中反复出现的服务上的问题，有针对性地分批次对全院人员进行培训;特别是对窗口部门，重点进行服务规范培训，并创新培训方式，采取现场培训、督导，发现问题直接指出，有效地提升了窗口部门的服务满意度。

　　完善随访体系　延伸医院服务

　　通过多年的不断探索，北京德胜门中医院逐步完善了医院随访体系。除临床科室随访科室病人外，还有专门的部门利用电话、电子邮件、信函和必要的面谈等多种形式开展随访。随访不仅涵盖出院患者，还包括在院患者。根据患者随访结果，及时改进住院服务。对患者采取多种形式的随访服务，有效地连接了医院与患者，实现医患双方的有效沟通，改进了医院的服务，将医院服务覆盖到各个层面。

　　为了方便患者投诉， 由医患办负责统一接受并处理患者投诉，公布举报电话，设置意见箱，及时收集患者意见，定期总结，督促整改。对于患者集中反映或反复出现的问题，由医院服务提升领导小组参与处理，实现服务质量的持续改进。医院不但对患者的服务开展各种形式的调查，还在院内对职能部门的服务态度、专业能力、工作效率、在岗情况等进行院内不记名问卷调查。对于得分低于标准线的部门，进行处罚，督促职能部门查找自身原因，从而提升整体服务水平。

　　这种自上而下一体化的随访体系，将医院服务的各个角落、病人就医的各环节进行了有效覆盖，提升了全员的服务意识，推动了医院整体服务能力的提高。

　　优化诊区设施 方便群众就医

　　医院为了简化就诊流程，对门诊进行精心设计改造，。现在，当患者到医院门诊，在宽敞明亮的大厅内，有导诊服务人员为患者指引就诊科室，陪同患者进入健康的就诊旅程。并设置了各种无障碍通道，方便行动困难的患者就医。在医院各个区域设置建筑平面图、科室分布图、楼层图和清晰、易懂的医院服务标识等，为患者提供清晰的就医指引。

　　推广落实责任制　提供优质好护理

　　为让患者得到全面、全程、专业、人性化的优质护理服务，北京德胜门中医院逐步推广落实责任制整体护理模式，包干到人，责任到人，为病人提供全面、全程、连续的护理服务。

　　提起这些，北京德胜门中医院骨科的护士长至今还十分感慨，“刚开始的时候，我每天都要查所有的病房，一天至少一两个小时，就是为了督促科室的人员把这件事推进下去。有些护士沟通技巧不好，我就带着她们，让她们看我如何查。有的护士知识水平欠缺，我就督促她们学习。我编写本科责任制护理的小手册，从本科常见检查的注意事项、检查地点到本科护理注意要点、饮食指导等，简明而具体，让护士们有东西可以跟病人沟通。”

　　正是有了从护理部到护士长和基层护士的努力，如今，你再也听不到那种过于书面的患者听不明白的“高大上”的医疗用词，取而代之的是具体而详细的 “接地气”的指导;你也听不到护士对她所管病人的刻板说教，而是从唠家常开始了解病人情况，观察病人的需要，找到病人的关心点，对每个病人选择不同的沟通方式，病人出院后，按时打电话回访，询问病人的情况。病人跟护理人员之间不再是简单的医患关系，而是胜似亲人的深厚感情。

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