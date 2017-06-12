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支气管扩张的症状有哪些

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2017-06-12
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核心提示：　　支气管扩张是一种慢性支气管疾病，支气管扩张临床症状不明显，发病早期在临床中是属于误诊率较高的一种疾病，有疑似症状不太确定的患者，一定要结合病症咨询专业医生，了解一些支气管扩张的症状常识，有助于我们确诊疾病，进行早期治疗。

　　支气管扩张是一种慢性支气管疾病，支气管扩张临床症状不明显，发病早期在临床中是属于误诊率较高的一种疾病，有疑似症状不太确定的患者，一定要结合病症咨询专业医生，了解一些支气管扩张的症状常识，有助于我们确诊疾病，进行早期治疗。

　　支气管扩张早期症状

　　1、慢性咳嗽和咳大量脓痰：约50～90%的患者具有典型的咳嗽、咳脓性痰。早期较轻可无症状，随着病情进一步发展和合并感染，则咳嗽加重，痰量增多，每日可达100～400ml，呈黄绿色，痰液放置数小时后常可分三层，上层为泡沫状痰液，中层为混浊粘液，底层为脓性坏死组织。

　　2、发热：患者反复感染可引起全身中毒症状。早期可不发热，当分泌物引流不畅炎症蔓延，引起肺炎、肺脓肿、胸膜炎或脓胸时，病人可高烧。

　　支气管扩张的中期症状

　　1、慢性咳嗽为支气管扩张为常见、持久的症状，咳嗽多系炎症刺激所致，主要是为了排痰。当清晨排痰或体位引流时有阵咳，取患侧在低位的侧卧位，咳嗽即减轻，病变恶化痰增加时咳嗽加剧。

　　2、咯血、反复咯血为本病的特点，约占50～75%，咯血量多少不等，可为痰中带血丝到大咯血，常因为压力较高的小支气管动脉破裂所致，血液可急骤喷出，出血量可达数百甚至上千毫升，出血后血管压力降低而收缩，出血可自动停止。

　　3、营养不良：随着病情加重，患者有食欲减退、消瘦等。儿童可致生长发育和营养不良，少数患者可有继发性淀粉样变。

　　支气管扩张的晚期症状(并发症)

　　1、阻塞性肺气肿和慢性肺源性心脏病：在哮喘发作时，病人胸部隆起，双肩高耸，稍一活动就有明显气短，胸透时可见透光度增加，病人以为自己已经得了肺气肿，而实际上并非如此。

　　2、呼吸骤停和呼吸衰竭：呼吸骤停指的是病人突然发生的呼吸停止。大半发生在病人已连续发病几天后的用膳及咳嗽时，也可以在轻微活动后，发生这一严重并发症前，通常病情并不太重，也没有什么预兆。

　　3、气胸和纵隔气肿：呼吸时，由于胸壁的运动，好象风箱一样，使气体能够进出肺脏。在哮喘发作时，由于小气管的阻塞，咳嗽时肺泡内压力可以更高，此时某些较薄弱的肺泡就有破裂可能，破裂的肺泡可以连接在一起形成肺大泡，也可能气体顺着肺间质跑到纵隔形成纵隔气肿。

　　温馨提示：以上是介绍的“支气管扩张的症状有哪些”，具备这方面的知识对于患者的病情可以起到一定的帮助，如果你发现有这些症状，要尽快到专业医院进行确诊，这个时候积极配合治疗才是最关键的。

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