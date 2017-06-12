核心提示： 大部分患过支气管扩张的患者，都对于支气管扩张的临床症状有亲身的体会，都知道支气管扩张的症状有：咳嗽、脓痰和反复咯血，也有些病人，咯血可能是其首发和惟一的症状。但是患者对于诱发支气管扩张的病因是什么并不是很清楚，那么请看以下介绍。

大部分患过支气管扩张的患者，都对于支气管扩张的临床症状有亲身的体会，都知道支气管扩张的症状有：咳嗽、脓痰和反复咯血，也有些病人，咯血可能是其首发和惟一的症状。但是患者对于诱发支气管扩张的病因是什么并不是很清楚，那么请看以下介绍。

支气管扩张的病因：

1、感染：感染是引起支气管扩张的常见原因。肺结核、百日咳、腺病毒肺炎可继发支气管扩张。曲霉菌和支原体以及可以引起慢性坏死性支气管肺炎的病原体也可继发支气管扩张。

2、先天性和遗传性疾病：引起支气管扩张常见的遗传性疾病是囊性纤维化。另外，可能是由于结缔组织发育较弱，马方综合征也可引起支气管扩张。

3、纤毛异常：纤毛结构和功能异常是支气管扩张的重要原因。出现综合征表现为三联征，即内脏转位、鼻窦炎和支气管扩张。本病伴有异常的纤毛功能。

4、异物吸入：异物在气道内长期存在可导致慢性阻塞和炎症，继发支气管扩张。

5、免疫缺陷：一种或多种免疫球蛋白的缺陷可引起支气管扩张，一个或多个免疫蛋白亚类缺乏通常伴有反复呼吸道感染，可造成支气管扩张。肾病缺陷不常伴有支气管扩张，但它可与免疫蛋白亚类缺陷共存，引起肺部反复化脓感染和支气管扩张。

支气管扩张严重吗？有哪些危害？

支气管扩张是由于支气管慢性反复感染所致，患病后患者的支气管正常弹性已减弱或消失。如果不积极控制感染的话，只会使局部感染更加严重，一旦病情恶化，会造成以下几个并发症：

【慢性呼吸衰竭和肺心病】因反复气道化脓性感染，晚期常因其本身和远端的结构广泛破坏，导致有效肺泡通气功能下降，发展为呼吸衰竭;继之引起肺动脉高压、右心室肥厚扩张，发展为慢性肺源性心脏病。

【肺脓肿】支气管扩张存在持续性感染，在此基础上局部感染加重难以控制时，易导致肺组织坏死，形成脓肿;另一方面易发生上呼吸道定植菌吸入，导致肺脓肿。

【邻近或远隔器官脓肿】化脓性支气管炎或肺脓肿等局部蔓延，可引起胸膜炎、脓胸、心包炎、或经血循环到达无隔器官，发生脑内转移性脓肿。

【休克或窒息】 短期内大咯血患者，可合并失血性休克或发生窒息。

温馨提示：以上就是诱发支气管扩张的病因是什么的介绍，了解了其病的病因可以更好的帮助预防和治疗，在选的治疗上，患者不可盲目的选择治疗，要选择科学专业的治疗方法。